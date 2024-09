A Fórmula 1 abriu na manhã desta sexta-feira as atividades para o GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2024. E em um primeiro treino livre acidentado, com três bandeiras vermelhas e batidas de Charles Leclerc e Franco Colapinto, Max Verstappen voou no fim para terminar na frente, com 0s313 de vantagem para Lewis Hamilton

Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Charles Leclerc e Daniel Ricciardo completaram o top 10.

Assim que a regressiva foi iniciada, os carros foram à pista, com atenção especial para dois pilotos: Franco Colapinto e Oliver Bearman. O argentino, por nunca ter corrido antes em Baku, e o britânico por fazer a estreia antecipada na Haas antes de assumir oficialmente uma das vagas em 2025. O piloto da Prema na F2 substitui neste fim de semana Kevin Magnussen, suspenso por atingir 12 pontos na superlicença.

A primeira bandeira vermelha da sessão veio ainda nas fases iniciais do TL1, para que os fiscais pudessem remover uma peça de ferro que havia ficado na pista, evitando problemas para os pilotos.

E, assim que o TL1 foi retomado, problemas para Ocon, que reclamou pelo rádio próximo da marca de 40min no relógio que havia ficado sem potência no motor.

A segunda bandeira vermelha da sessão veio com 32min ainda no relógio. Agora a culpada foi a outra Ferrari, de Leclerc, que errou o ponto de frenagem da curva 15 e acabou com seu carro na barreira de proteção.

Neste momento, o próprio monegasco liderava a sessão com um tempo de 01min46s608, 0s030 à frente de Verstappen. Norris era o terceiro, a 0s638, com Russell em quarto a 0s872 e Hamilton em quinto a 1s010. Tsunoda, Ricciardo, Sainz, Piastri e Hulkenberg completavam o top 10.

A sessão foi retomada com 24min ainda no relógio. Mas, menos de 10 minutos depois, a terceira interrupção, agora por causa da batida de Colapinto no final do primeiro setor.

Nesta nova paralisação, Hamilton liderava com 01min45s859, 0s168 à frente de Norris, com Piastri em terceiro e Pérez em quarto, todos de macios, com Leclerc em quinto e Verstappen em sexto, ambos ainda de médios. O treino foi retomado posteriormente para os últimos 10min de atividades.

Com uma volta voadora no fim da regressiva, Max Verstappen terminou na liderança da sessão, pouco mais de 0s3 à frente de Lewis Hamilton. Sergio Pérez, Lando Norris, Carlos Sainz, Oscar Piastri, Fernando Alonso, George Russell, Charles Leclerc e Daniel Ricciardo completaram o top 10.

A Fórmula 1 volta à pista de Baku ainda nesta sexta-feira para o segundo treino livre para o GP do Azerbaijão. A sessão está marcada para 10h, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro. E anote aí! Assim que acabar o TL2 tem Sexta-Livre AO VIVO no canal do Motorsport.com no YouTube com uma análise completa do primeiro dia de atividades em Baku. Não perca!

