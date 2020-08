Os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, não conseguiram explicar os tempos de volta mais altos na última saída do Q3 durante o treino de classificação para o GP da Espanha de Fórmula 1 na manhã deste sábado (15), com o pole position Hamilton chamando sua última volta de "muito ruim".

A Mercedes colocou seus dois carros na primeira fila pela quinta vez na temporada de 2020, com Max Verstappen continuando o que chamou de sua “assinatura” para o terceiro lugar, no classificatório em Barcelona.

Mas todos os três - juntamente com Lance Stroll, da Racing Point - não foram mais rápidos em suas voltas finais com pneus macios no Q3 em comparação com os outros seis pilotos, apesar de Hamilton dizer que sua volta da pole com 1min15s584 foi “sólida” com lugares que ele “sentia que poderia melhorar”.

Questionado pela Autosport / Motorsport.com para explicar o motivo de não ter sido mais rápido em sua última volta, Hamilton disse: “Não tenho muita certeza".

“Essa pista tem inclinação e aí a temperatura da pista pode variar e o vento pode variar. Mas sim, a primeira volta pareceu OK, mas um pouco, em algumas áreas, dentro do limite”.

“Então eu sabia que havia algumas áreas que poderia melhorar. E então, quando eu saí para a pista novamente, os pneus apenas não pareciam os mesmos e a aderência não era a mesma para mim”.

“Portanto, no geral foi uma segunda volta muito ruim. Eu continuei, mas não estava nem perto de ser tão boa quanto à primeira”.

Bottas estabeleceu o tempo mais rápido no segundo setor em sua última volta, mas acabou ficando atrás de seu primeiro tempo no Q3 após um final mais lento na volta.

“Eu não acho que as condições mudaram, pelo menos parecia que elas realmente não melhoraram para a segunda volta”, disse ele sobre seu último esforço.

“Achei que ia melhorar porque, quando cruzei a linha, estava um décimo acima do meu tempo anterior, mas, obviamente, caiu para zero, então talvez eu só tivesse um pouco mais de distância - é assim que funciona".

“Não sei, achei um pouco melhor na segunda volta, mas simplesmente não foi. Eu não acho que a pista realmente mudou”.

Hamilton também explicou que ele “fez algumas mudanças realmente boas e progrediu” durante a análise noturna após os treinos de sexta-feira, que o levou a liderar o TL3 e, em seguida, conquistar sua 92ª pole na F1, além da 150ª largada na primeira fila.

“Cada primeira volta (em cada segmento da classificação) foi forte, o que me deixou muito feliz”, disse ele. “A do Q3 foi sólida. Eu senti que poderia melhorar, mas não fui capaz de fazer isso na segunda volta [e] felizmente nem o cara forte ao meu lado!".

