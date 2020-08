Sérgio Pérez está de olho na luta contra Max Verstappen, da Red Bull, pelo pódio deste domingo (16) no GP da Espanha da Fórmula 1, depois de se classificar em quarto lugar em seu retorno. Pérez ficou de fora das últimas duas corridas em Silverstone após contrair Covid, mas retornou à ação neste final de semana em Barcelona após testar negativo para o vírus.

O mexicano conquistou uma impressionante quarta colocação no grid para a Racing Point no Circuito de Barcelona-Catalunha, terminando a dois décimos do vencedor do GP dos 70 Anos da F1, Verstappen, que foi o terceiro.

Enquanto Pérez não tinha certeza se a Racing Point tinha o ritmo para vencer Verstappen, ele ainda sentia que poderia lutar com o piloto da Red Bull por um lugar no pódio, dadas as difíceis condições de corrida esperadas para esse domingo.

“Se conseguirmos fazer uma boa largada e ficar à frente de Max, podemos ser capazes segurá-lo”, disse Pérez. “Aqui não é uma pista fácil de ultrapassar, e a quantidade de economia e gerenciamento que teremos que fazer amanhã será extremo”.

“Não temos ritmo para vencer a Red Bull e especialmente a Mercedes, mas quem sabe? Se conseguirmos passar à frente na primeira volta, quem sabe”.

Todos os pilotos têm sofrido com gerenciamento de pneus até aqui neste final de semana, devido às altas temperaturas na pista chegando aos 50ºC em alguns momentos. Isso deixou muitos antecipando uma estratégia de duas paradas na corrida de domingo, com todos os 10 primeiros colocados do grid optando pela classificação com pneus macios.

Pérez disse que seria "muito marginal" fazer uma estratégia de parada única funcionar em uma aposta de tentar vencer os carros da Red Bull.

“Depende realmente em como suas primeiras voltas forem, qual temperatura você tem e o vento”, disse Pérez. “O vento tem um impacto muito grande no equilíbrio e nos níveis de deslizamento”.

“Está muito aberto, tudo para amanhã”.

O companheiro de equipe de Pérez na Racing Point, Lance Stroll, largará na quinta colocação, com a Red Bull de Alex Albon ao seu lado na terceira fila. Stroll sentiu que "não havia muito mais a se fazer" para o time rosa no sábado e estava otimista com suas chances de lutar contra as Red Bulls na corrida.

“Parecia que a Red Bull tinha a vantagem sobre nós na classificação. Temos que estar felizes com o quinto lugar”, disse Stroll. “Ao todo, estou feliz com o quinto lugar, estamos em um bom lugar para lutar amanhã. Espero que Alex tenha um bom ritmo. Ele demonstrou isso no último final de semana em Silverstone”.

“Teremos apenas que fazer nossa corrida, fazer uma boa largada e, a partir daí, aperfeiçoar a estratégia. Isso é tudo em que podemos nos concentrar. Vai ser uma corrida muito quente amanhã. Espero que seja um desafio para todos lá fora”.

Todas as notícias sobre o GP da Espanha da F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises e confira nossos programas e vídeos!

Q4: A classificação para o GP da Espanha com Allam Khodair e Ubiratan Leal

PODCAST: O que aconteceria em um duelo Hamilton X Verstappen em igualdade de condições?