Quando a Fórmula 1 revelou que o novato da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, havia vencido a pesquisa de piloto do dia, tendo cruzado a linha de chegada em oitavo lugar, a notícia gerou a costumeira reação de zombaria. Quando o chefe da equipe, Toto Wolff, parabenizou seu piloto pelo rádio da equipe, a reação irônica foi quase palpável.

E, no entanto, embora os resultados da pesquisa nas redes sociais sejam muitas vezes ridículos, nesse caso havia motivos para ficar impressionado com o desempenho de Antonelli: os danos no assoalho causaram uma grande mudança nas características de desempenho do W16.

O provável culpado são os detritos do contato de Charles Leclerc com Lewis Hamilton, companheiro de equipe da Ferrari, na primeira volta.

Embora as consequências dos danos tenham aparecido nos dados, a Mercedes optou por não informar Antonelli sobre o motivo do mau comportamento de seu carro até o final da corrida.

"Ele teve danos extensos no assoalho", disse Wolff em coletiva de imprensa após a corrida. "Não sabemos exatamente o motivo, se ele passou por cima da placa terminal de Charles, mas havia um buraco enorme no assoalho, as faixas de titânio [placas de derrapagem] desapareceram".

"Considerando que ele tinha um carro que estava seriamente danificado, segurá-lo, terminar em oitavo, não reclamar, apenas continuar com o trabalho, mostra a maturidade e o potencial que ele tem".

Embora o impacto de Leclerc com o sidepod de Hamilton tenha resultado em uma chuva imediata de detritos, a parte principal da placa terminal só se soltou no final da primeira volta.

Antonelli estava atrás de Leclerc na pista durante a sequência de curvas iniciais, enquanto lutava com Isack Hadjar pelo sétimo lugar, fazendo com que a manobra ficasse por fora na saída da Curva 3 - onde Verstappen estava em uma linha interna, tentando passar Leclerc pela esquerda.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Esteban Ocon, Haas F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Antonelli foi ultrapassado por Yuki Tsunoda na primeira rodada de pitstops, depois foi ultrapassado por Esteban Ocon, que saiu com duas rodas na grama. Apesar de ter ficado para trás em relação a Ocon durante o último tempo, Antonelli recuperou uma posição quando Tsunoda teve que ir para os boxes para colocar uma nova asa dianteira.

"Eu podia sentir que algo estava estranho desde a primeira volta", disse Antonelli à Sky Sports F1 após a corrida. "Ontem a limitação era a dianteira esquerda, hoje a limitação foi a traseira durante toda a corrida - o que foi bastante incomum, achei muito estranho".

O circuito de Xangai é um pouco atípico no calendário da F1 porque o eixo dianteiro é mais estressado do que o traseiro: há menos áreas que exigem aceleração forte e a maioria das curvas é de velocidade lenta a média.

Crucialmente, o raio apertado da sequência de abertura das curvas à direita combina-se com a rápida curva à direita na reta traseira para punir o pneu dianteiro esquerdo.

Ter uma limitação traseira em um carro aqui o torna vulnerável na saída dessa sequência de abertura de curvas e sob tração na reta traseira, o que é altamente prejudicial para o tempo total da volta.

"Foi muito difícil manter o ritmo, eu estava tentando cuidar dos traseiros o máximo possível", disse Antonelli. "Mentalmente, foi uma boa experiência, uma boa lição, porque foi difícil".

Antonelli ganhou mais duas posições após a corrida, quando as duas Ferraris foram desclassificadas - Leclerc porque seu carro estava abaixo do peso, Hamilton por causa do desgaste ilegal da prancha.

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!