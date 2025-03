Lando Norris teve um fim de semana dominante na abertura da temporada de 2025 da Fórmula 1 na Austrália, mas o mesmo não se repetiu no GP da China. O piloto parecia estar brigando com seu carro, enquanto Oscar Piastri pareceu um pouco mais confortável - sendo segundo na Sprint e vencendo a corrida principal.

Em Xangai, Norris não conseguiu uma boa classificação para a Sprint e, na corrida de domingo, enfrentou problemas nos freios, não conseguindo entrar na batalha com Piastri pela primeira colocação. Por isso, analisamos a possibilidade de se, sem o vazamento, Lando teria vencido.

A McLaren chegou como clara favorita ao título de construtores de 2025, isso porque terminou o ano de forma dominante. No entanto, o carro está começando a demonstrar problemas, principalmente quando o vento se apresenta no traçado.

Porém, Norris estava satisfeito com o segundo lugar, exatamente porque acredita que, inclusive, poderia ter terminado atrás de George Russell se a corrida tivesse mais de 56 voltas.

Mas será que o piloto que havia dito que não tinha ritmo, mesmo quando estava fazendo força total na primeira disputa, poderia ter vencido a corrida principal?

O que estava por trás do fim de semana de F1 "mais completo" de Piastri, no qual Norris teve dificuldades?

"Dizer que tive um pouco de dificuldade no ano passado é ser muito gentil", foi a reação de Piastri quando o Motorsport.com o informou que o chefe da equipe McLaren, Andrea Stella, explicou seu progresso ano a ano em Xangai, após o triunfo.

Aqui em 2024, o australiano teve dificuldades no pelotão e sofreu danos. Ele e Stella se reuniram depois daquele evento - em que Norris estava em segundo lugar e ameaçava a Red Bull antes mesmo de a McLaren atualizar maciçamente o MCL38 - e estavam "coçando um pouco a cabeça", segundo o italiano.

Piastri teve, sem dúvida, o melhor desempenho de sua carreira na F1 até o momento Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Eles pensaram em como Piastri poderia melhorar em competições com limite frontal, como esta. E isso rendeu ao australiano um ótimo retorno em 2025.

No ano passado, as muitas curvas longas do traçado de Xangai não afetaram Norris como afetariam nesta temporada, já que a tinta de betume aplicada na pista antes do retorno da China ao calendário da F1 eliminou o problema típico de granulação dianteira desse local.

Isso vem acompanhado de um grande desafio de subviragem decorrente das longas curvas da pista. Desta vez, o trabalho de Piastri após a China 2024 e seu estilo natural de pilotagem combinados com a pista recapeada fizeram dele o piloto a ser batido na principal competição de Xangai em 2025.

"Oscar estava tendo menos granulação do que Lando, então Lando precisava aprender algo com Oscar" Andrea Stella

Piastri já havia sido o principal piloto da McLaren, pois seu estilo suave, calmo e preciso significava que ele poderia lidar com a subviragem que Norris "quase odeia tanto quanto os freios que não funcionam".

O estilo de pilotagem de Norris é, em geral, mais energético, o que sobrecarrega consideravelmente os freios dianteiros. Isso não foi bom aqui.

Isso significava que Piastri corria menos risco de sobrecarregar os delicados softs do C4 na classificação do GP, onde a McLaren conseguiu um plano de corrida mais típico, da volta de aquecimento à corrida de esforço, o que foi um dos fatores que a colocou de volta na frente do pelotão, depois que a Ferrari e Lewis Hamilton venceram a classificação de sprint.

"Para mim, foi muito gratificante ter provavelmente meu fim de semana mais completo na F1 neste fim de semana em uma pista em que tive mais dificuldades no ano passado", disse Piastri mais tarde.

O australiano também brilhou no sábado com o segundo lugar no sprint e depois com a pole position para o grande prêmio Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

A pista recapeada significava que as velocidades de entrada nas curvas eram ainda mais altas, de modo que os pneus dianteiros esquerdos estavam realmente sofrendo na disputa mais curta que Hamilton dominou - onde o valor de liderar e estar sem o ar sujo foi inestimável para manter os médios vivos.

Isso aconteceu mesmo com a Pirelli aumentando a pressão mínima dos pneus dianteiros de 26,5 psi para 27,5 psi antes da corrida.

O outro aspecto do grave problema de granulação foi tentar evitar forçar demais os pneus, muito cedo, nas curvas 1-2-3-4 e nas curvas 11-12-13 "caracóis" - como o organizador da corrida as descreve.

Depois que as restrições do parque fechado do sprint foram suspensas, as equipes puderam ajustar o equilíbrio mecânico do carro por meio da barra estabilizadora e de outros ajustes, além de mudar o equilíbrio aerodinâmico para o eixo traseiro.

Além disso, os pneus duros - uma nova construção C2 para 2025 - seriam usados pela primeira vez durante todo o fim de semana no GP. Mas, acima de tudo, após a largada, os pilotos finalmente tiveram uma corrida longa adequada para analisar com seus engenheiros, em torno da corrida comprimida do TL1 no formato sprint.

"Oscar estava tendo menos granulação do que Lando, então Lando precisou aprender algo com Oscar", disse Stella sobre como Norris analisou a abordagem de seu companheiro de equipe na entrada das curvas e no gerenciamento geral dos pneus.

"E houve algumas coisas que Oscar aprendeu com Lando, mas, para ser sincero, isso é algo que eu também disse na Austrália - a importância de ter dois pilotos desse nível tão alto é o fato de que as informações que um pode obter do outro são informações válidas".

Stella diz que a McLaren está se beneficiando de dois pilotos fortes como companheiros de equipe Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Como foi o GP de Xangai

Apesar de todas as mudanças, a largada ainda foi fundamental para o resultado da corrida principal, com o piloto da Mercedes George Russell dividindo as McLarens na liderança do pelotão.

Ele teve a melhor largada geral entre os três primeiros e olhou para Piastri por dentro quando a primeira largada em caracol foi alcançada pelo pelotão. No entanto, isso acabou sendo a ruína de Russell, pois Oascar, que vinha na frente, beliscou a Mercedes por dentro e Norris passou por fora para ficar em segundo.

Em seguida, ele perseguiu Piastri durante as 14 voltas de abertura do líder, nunca caindo abaixo de 2,1s, mesmo com o ar sujo, até que isso realmente aconteceu pouco antes das paradas e Norris caiu para 2,5s.

Quando Piastri fez o pit-stop para trocar os pneus médios iniciais pelos duros, Russell fez o mesmo - e foi aí que Norris começou a ter dificuldades com a subviragem e com a nova superfície da pista, já que isso significava que ele ficaria de fora por mais uma volta.

Ficou claro que o pneu duro "era muito melhor do que todos esperavam" - de acordo com Piastri - e isso, combinado com o fato de que a borracha extra que estava caindo aumentou significativamente o fator de evolução da pista

Quando ele retornou, o fato de ter que se conter nas primeiras curvas do circuito fez com que Russell voltasse à frente, já que os dois se depararam com o Aston Martin de Lance Stroll, que ainda não havia parado.

Norris logo passou pelo Aston e ficou imediatamente no alcance do DRS para Russell. Ele conseguiu passar com uma corrida emocionante na curva 1 na volta 18, quando Piastri já estava 3,1s à frente.

A disputa parecia resolvida, mas mudou consideravelmente nas voltas seguintes.

Primeiro, ficou claro que o pneu duro "era muito melhor do que todos esperavam" - de acordo com Piastri - e isso, combinado com o fato de que a borracha extra que estava caindo aumentava significativamente o fator de evolução da pista. A borracha não estava mais rasgando e granulando como antes e, assim, foi possível fazer uma parada única.

"Se você observar a temperatura, ela não estava mudando de verdade", disse o chefe de automobilismo da Pirelli, Mario Isola, ao Motorsport.com, a respeito de como as nuvens se acumularam sobre a pista logo após o início da corrida. "Mesmo com as nuvens, não fez muita diferença."

Norris manteve o ritmo de Piastri durante a primeira passagem pelos médios, antes de se aproximar dos duros Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Em meio a tudo isso, Norris começou a se aproximar de Piastri quando o segundo stint se estendeu por mais de 30 voltas. Em contraste, os pneus médios usados para a corrida de 19 voltas estavam perto de 100% de desgaste em alguns carros, de acordo com as conclusões da Pirelli.

Com uma série de voltas mais rápidas e melhores esforços pessoais no início da fase intermediária, Norris finalmente estava levando vantagem no setor intermediário, onde Piastri havia dominado o fim de semana inteiro. De repente, Lando começou a ganhar alguns décimos, combinando com o fato de que ele geralmente era mais forte no primeiro setor.

A diferença, que chegou a 4,3s na 21ª volta, caiu para 2,4s, mas depois voltou a crescer gradualmente à medida que Piastri também aumentava seu ritmo. A McLaren ordenou que o líder também continuasse, porque "como equipe, precisávamos abrir mais espaço para Russell e as Ferraris", segundo Stella.

"Porque, por muito tempo, eles ficaram abaixo do limite e, hoje, vimos que, assim que você vai para os boxes, pode ser dois ou três segundos mais rápido", acrescentou.

Uma vez que a vantagem era de cinco segundos entre Norris e Russell na volta 36, Stella e companhia permitiram que seus pilotos "acelerassem o ritmo" como bem entendessem para decidir a corrida.

Mas, na volta 48, Norris relatou pela primeira vez que seu pedal de freio "estava muito longo" - um problema que a McLaren havia detectado em seus dados desde "muito antes e eles sabiam que seria um problema", segundo Norris. "Acho que a equipe estava escondendo isso de mim", continuou ele.

O problema era um vazamento em um dos componentes do MCL39, embora Stella tenha dito que não era na "linha de freio" e não quisesse dar mais detalhes imediatamente após a corrida.

Norris foi forçado a limitar a aplicação do pico de pressão do freio - o que, a julgar por cada lembrete cada vez mais intenso de Will Joseph pelo rádio da equipe, ele mal estava fazendo. De fato, a diferença de Piastri caiu para 3,0s quando faltavam três voltas.

O problema no freio impediu que Norris atacasse Piastri no final Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aqui, porém, Norris foi forçado a aceitar que o problema havia "ficado crítico nas últimas cinco voltas". Ele adicionou muito mais lift-and-coast em todas as principais zonas de frenagem e, assim, seus tempos de volta aumentaram em três segundos até a bandeirada. Assim, a liderança de Piastri aumentou para 9,7s, enquanto Russell voltou a ficar 1,3s atrás de Norris.

O 50º GP 1-2 da McLaren estava garantido, mas será que Norris poderia ter vencido?

Os tempos de volta de Piastri durante o inesperadamente longo segundo período foram consistentes, na casa de 1m36s, mesmo quando Norris pressionou com uma série de tempos na casa de 1m35s antes de seu problema de freio.

Stella insistiu depois que o vencedor final tinha adotado a mesma estratégia de gerenciamento de pneus que seu companheiro de equipe para o segundo tempo prolongado nos pneus duros.

"Lando queria economizar alguns pneus para ver se poderia atacar Oscar na parte final da corrida", explicou Stella. "Acho que Oscar estava fazendo praticamente a mesma coisa. Tipo, 'vamos ver se, no caso de Lando atacar, eu quero ter um pouco de pneu [para responder]'."

"Eu estava nervoso, pois estava com medo de ter a mesma dificuldade [que no sprint], honestamente. Mas estou muito satisfeito por saber o quanto melhorei do ponto de vista do carro, do ponto de vista da direção" Lando Norris

Mas foi o que Stella não disse quando perguntado se a McLaren teria permitido a corrida até o final que forneceu a maior pista sobre o que poderia ter acontecido se o problema de freio de Norris não tivesse ocorrido.

Em vez de seguir o caminho mais fácil para encerrar a linha de questionamento, Stella apenas repetiu sua posição de que "teríamos tido uma parte final da corrida muito interessante".

De qualquer forma, Norris estava claramente satisfeito com o resultado. Depois de ter ficado tão longe no sprint, onde terminou em oitavo, ele sai com um ponto a mais de vantagem no campeonato (oito, sobre Max Verstappen) do que quando chegou de Melbourne.

"Foi uma corrida muito melhor do que eu estava pensando que teria", concluiu ele na coletiva de imprensa após a corrida. "Eu não estava nem um pouco confiante. Estava nervoso, pois estava com medo de ter a mesma dificuldade [que no sprint], honestamente. Mas estou muito satisfeito por saber o quanto melhorei do ponto de vista do carro, do ponto de vista da direção. Hoje foi um dia muito mais forte, então estou mais satisfeito por saber que tenho respostas para minhas dificuldades e isso me deixa feliz. Mas é claro que estou mais feliz com o 1-2 para a equipe."

Será que alguém conseguirá alcançar a McLaren na próxima vez no Japão? Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

