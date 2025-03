Para Lewis Hamilton, o fim de semana do GP da China teve dois extremos: A corrida sprint e a principal. Apesar da vitória na primeira, o heptacampeão da Fórmula 1 teve problemas no domingo, o que incluiu uma desclassificação após o fim da prova.

Largando da pole position na sprint, Hamilton liderou do início ao fim para vencer a corrida. Ele mostrou um excelente gerenciamento de pneus, aumentando sua diferença para o segundo colocado, Oscar Piastri, para quatro segundos nas últimas quatro voltas.

Por outro lado, Charles Leclerc, companheiro de equipe na Ferrari, não conseguiu acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe e terminou a corrida em quinto lugar, 12 segundos atrás.

Com o objetivo de melhorar ainda mais o desempenho do SF-25, os pilotos da Scuderia fizeram algumas alterações antes dos treinos classificatórios de sábado. No entanto, essas mudanças saíram pela culatra.

A McLaren e a Mercedes ganharam ritmo, enquanto a Ferrari ficou para trás. Hamilton e Leclerc ficaram na terceira linha, cerca de 0,3 segundos mais lentos do que a volta mais rápida.

Na corrida principal, Leclerc terminou em quinto e Hamilton em sexto. No entanto, a dupla ficou mais de 20 segundos atrás do vencedor da corrida, Piastri.

Mais tarde, verificações técnicas revelaram que o carro de Leclerc estava 1 kg abaixo do limite mínimo de peso, enquanto o desgaste do assoalho de Hamilton também excedeu o limite máximo. Ambos os pilotos foram, portanto, desclassificados da corrida.

Para Hamilton, no entanto, foi o golpe final em um GP já difícil. Enquanto muitos pilotos tiveram problemas com o desgaste do pneu dianteiro esquerdo durante todo o fim de semana, Hamilton optou por uma estratégia de dois pit stops. No entanto, esse plano saiu pela culatra, pois os cinco pilotos à sua frente, incluindo Leclerc, completaram a corrida com um único pit stop.

"Estou feliz por termos tentado algo", disse Hamilton à Sky F1. "Eu estava tendo dificuldades com o desempenho".

"Tínhamos um carro muito bom na sprint. Mas fizemos algumas mudanças porque estávamos tentando dar um passo à frente e melhorar o carro e, como resultado, pioramos muito o carro na classificação e piorou [mais] na corrida".

"Foi muito difícil lutar com os pilotos da frente. Mas há coisas que precisamos aprender".

"O pit stop demora muito aqui, é difícil diminuir a diferença. Max usou uma estratégia semelhante, mas foi mais rápido do que eu, mesmo com pneus muito mais velhos. Isso não é bom", disse ele.

Para Hamilton, no entanto, o problema não foi a estratégia, mas as mudanças entre o sprint e a classificação. Sem entrar em muitos detalhes, o heptacampeão também rejeitou as alegações de que a altura do carro ao solo havia sido alterada:

"Há rumores de que aumentamos a altura do carro, mas não, nada disso. As principais mudanças foram feitas em outras áreas. Não foram grandes mudanças, mas pequenos detalhes que, juntos, tornaram o carro muito pior".

"Charles testou algo no Bahrein e eu não, mas nós dois fomos por esse caminho neste fim de semana e foi uma loucura".

"Agora eu sei que nunca mais farei isso de novo", conclui.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Andy Hone / Motorsport Images

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!