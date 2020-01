Daniel Ricciardo não se omite em meio aos incêndios que assolam a Austrália. Representante da Renault na Fórmula 1, o australiano já anunciou como ajudará as vítimas dos desastres em seu país: o piloto leiloará o macacão que usará na corrida inaugural de 2020, em Melbourne.

O anúncio foi feito por Ricciardo em suas redes sociais: "O macacão que usarei no próximo GP da Austrália será assinado e leiloado. O valor seguirá para duas instituições [Cruz Vermelha e WIRES]. Meus pensamentos estão com todos que sofrem neste momento, vamos agir".

"A Austrália está sofrendo com gravíssimos incêndios florestais. Qualquer pessoa que tenha a gentileza de doar, por favor doe. Por favor, se puder, doe", pediu o piloto. Os incêndios vêm desde setembro de 2019 e já atingiram mais de 1200 casas, com 24 mortos.

Ricciardo não é o único nome do esporte a motor da Austrália a se mobilizar. Toby Price, atual campeão do Rally Dakar entre as motos, e Scott McLaughin, atual bicampeão dos Supercars australianos, também anunciaram medidas para ajudar.

