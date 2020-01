Vice-campeão da Fórmula 1 com a Mercedes em 2019, Valtteri Bottas finalmente revelou sua misteriosa estratégia para superar o companheiro britânico Lewis Hamilton em 2020: de acordo com o finlandês, o “passo final” é melhorar sua consistência durante a temporada.

A declaração de Bottas vem após um ano de altos e baixos: o piloto começou o último campeonato em grande forma, liderando a tabela por algumas provas, mas caiu de produção no meio do certame e só voltou a se apresentar bem no fim de 2019. Tarde demais.

No GP do Brasil, o finlandês foi questionado acerca do que faria para bater Hamilton em 2020 e se limitou a dizer que tinha uma estratégia, sobre a qual preferia não comentar: “Está bem claro em minha mente”.

Agora, Bottas abriu o jogo quanto à tática deste ano: "Estamos [trabalhando] com os engenheiros e com a equipe no meu programa de desenvolvimento. O que realmente estamos focando é no passo final de que preciso: a consistência”.

"Também preciso ter ainda mais adaptabilidade a diferentes circunstâncias, mas o principal é minimizar erros”, afirmou o finlandês, que registrou quatro vitórias, cinco poles e 11 pódios na temporada passada.

"Houve sessões de qualificação em errei e isso comprometeu. Depois, houve corridas em que também errei. Em Hockenheim, perdi uma grande quantidade de pontos, então tenho que me livrar dos erros”, ponderou Bottas, cujo início de carreira você relembra abaixo:

Galeria Lista Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 1 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, Formula Renault NEC 2 / 14 Foto de: Alexander Trienitz Valtteri Bottas, F3 Euro 3 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, British F3 4 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas à frente de Brendon Hartley na F3 Euro 5 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, F3 Euro 6 / 14 Foto de: Satoshi Noma Valtteri Bottas, F3 Zandvoort 7 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 8 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, F3 Euro 9 / 14 Foto de: Eric Gilbert Valtteri Bottas, Macau GP 10 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas Valtteri Bottas, GP3 11 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas comemora título da GP3 12 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, GP3 13 / 14 Foto de: GP3 Series Media Service Valtteri Bottas, Macau GP 14 / 14 Foto de: Stella-Maria Thomas

"Ainda sinto que posso melhorar. São detalhes aqui e ali, muito relacionados ao estilo de pilotagem e ao gerenciamento de pneus. Tenho que minimizar esses erros e ser capaz de encontrar o estado mental certo”.

“Isso significa que poderei executar o meu melhor todo fim de semana - essa é a parte mais complicada. Como em qualquer esporte. Tenho que me aprofundar muito para encontrar algo a mais do meu lado”, admitiu.

“Ver como posso ser um piloto melhor, como posso ter um desempenho melhor, como posso trabalhar melhor com os engenheiros. Isso me mantém trabalhando duro, porque não é fácil vencê-lo [Hamilton]. E isso exige muito, está me pressionando todos os dias”.

"Eu realmente custou a aceitar que algum outro piloto pode fazer algo que eu não posso. Mas aceito completamente que Lewis ganhou o título [em 2019] porque, durante a temporada, foi melhor do que eu. Ele me venceu de maneira justa e honesta".

"Mas acredito que sempre há algo que posso fazer melhor para consertar essas fraquezas. Talvez eu seja um pouco mais teimoso”, completou Bottas, que vai para quarta temporada com a Mercedes em 2020.

Harmonia traz vitórias

Campeã dos últimos seis anos na F1, a Mercedes sempre creditou seu sucesso ao bom ambiente nas pistas e na fábrica. E também aos carros: relembre todos as máquinas da escuderia alemã na galeria do Motorsport.com abaixo.

Galeria Lista 1954: Mercedes-Benz W 196 R 1 / 13 Foto de: Daimler AG 1954: Mercedes-Benz W 196 R 2 / 13 Foto de: Daimler AG 1955: Mercedes-Benz W 196 R 3 / 13 Foto de: Daimler AG 2010: Mercedes MGP W01 4 / 13 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes MGP W02 5 / 13 Foto de: XPB Images 2012: Mercedes F1 W03 6 / 13 Foto de: XPB Images 2013: Mercedes F1 W04 7 / 13 Foto de: XPB Images 2014: Mercedes F1 W05 Hybrid 8 / 13 Foto de: XPB Images 2015: Mercedes F1 W06 Hybrid 9 / 13 Foto de: XPB Images 2016: Mercedes F1 W07 Hybrid 10 / 13 Foto de: XPB Images 2017: Mercedes F1 W08 Hybrid 11 / 13 Foto de: Mercedes AMG 2018: Mercedes AMG F1 W09 EQ Power+ 12 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2019: Mercedes AMG W10 13 / 13 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

