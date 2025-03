A Fórmula 1 finalmente está de volta, com o GP da Austrália dando início à temporada de 2025 neste fim de semana, com a estreia de Gabriel Bortoleto com risco de ser em clima chuvoso.

A abertura da temporada contará com outros cinco pilotos estreantes na F1, todos eles enfrentando os desafios da alta umidade e das chuvas previstas para a etapa

Depois que o horário de início do GP foi alterado para as 15 horas, no horário local (1h no horário de Brasília), os pilotos e as equipes agora têm que se preocupar com a falta de luminosidade no final da corrida. Isso se tornará ainda mais complicado se houver algum atraso.

Previsão do tempo para o GP da Austrália de 2025

Sexta-feira (14)

Treino livre 1: 12h30 - 13h30, horário local

Treino livre 2: 16h - 17h, horário local

Na sexta-feira, serão realizadas as duas primeiras sessões de treinos do fim de semana do GP. Com o início do TL1, as nuvens da manhã devem começar a se dissipar, trazendo o sol previsto para a tarde. As temperaturas devem chegar a 28°C.

Há apenas 7% de chance de chuva na sexta-feira e ventos su-sudoeste de 8 a 16 km/h. A alta umidade, que atualmente está prevista entre 63% e 69%, pode ser uma ameaça para os pilotos.

Sábado (15)

Treino livre 3: 12h30 - 13h30, horário local

Treinos classificatórios: 16h - 17h, horário local

As temperaturas no sábado registram um aumento acentuado em comparação com a sexta-feira, com uma máxima prevista de 37°C. No entanto, a umidade cai para entre 37% e 43%. Espera-se que os ventos mudem para nor-noroeste a 16-24 km/h, e o dia deverá ser bastante nublado.

A previsão de chuva aumenta de 3% de chance durante o dia para 21% durante a noite. Como a classificação termina às 17h, a chuva pode ser uma ameaça no final da sessão.

Domingo, 16 de março

Corrida principal: 15h, horário local

É no dia da corrida que tudo fica mais interessante. Após a previsão de chuva mínima na sexta-feira e no sábado, a chance de precipitação aumenta para 80% durante o GP. Além disso, espera-se que a umidade fique entre 63-72%. Ventos oeste de 16 a 32 km/h também estão previstos, com uma máxima de 25 graus.

O pôr do sol está previsto para as 19h30, portanto, a luz do dia provavelmente se tornará um problema se houver atrasos. Olhando para os últimos anos e a chance de bandeiras vermelhas, isso pode ser provável.

Confira a programação do GP da Austrália de F1:

