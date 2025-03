O jornalista alemão Michael Schmidt afirmou que o novo carro da Red Bull para temporada 2025 da Fórmula 1 está melhor, mas que a equipe precisa 'sobreviver' as primeiras etapas do ano.

O RB21 parecia mais estável do que o RB20 durante os testes de inverno no Bahrein. No entanto, foi possível notar que não houve grandes mudanças em termos de aparência externa.

"Sim, é um carro novo, mas por fora ele parece quase inalterado", disse Schmidt à Auto Motor und Sport. "No terceiro dia de testes, recebemos um novo nariz e um novo assoalho. De fato, houve muitas mudanças que são invisíveis aos olhos".

"Na verdade, o carro agora é mais previsível e reage melhor às configurações. No ano passado, até mesmo ajustes muito pequenos podiam causar uma perda de até um segundo de desempenho. Agora, a faixa de melhor desempenho foi ampliada e o carro reage de forma mais consistente às mudanças".

"No ano passado, o desempenho aerodinâmico foi restringido devido ao resfriamento. Se eles tivessem feito atualizações aerodinâmicas sem alterar o resfriamento, os carros teriam superaquecido".

"Este ano, eles resolveram completamente esse problema. Também foi feito um trabalho sério na base e na asa dianteira".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB21 Foto: Red Bull Content Pool

Em contrapartida, a Red Bull terá problemas no início da temporada, afirmou Schmidt, acrescentando que a equipe se adaptou tarde demais aos novos regulamentos técnicos da FIA.

"A Red Bull queria que a FIA implementasse alguns dos regulamentos no início da temporada, mas essas mudanças só entrarão em vigor a partir da corrida em Barcelona".

"A equipe queria obter uma vantagem ao se adaptar a esses regulamentos mais cedo, mas seus planos não deram certo. Em particular, eles reagiram tarde a problemas com a flexão da asa dianteira".

"A Red Bull percebeu logo no início que teria de passar pelas primeiras nove corridas da temporada com uma estratégia específica", disse o jornalista alemão.

"Mas isso não era possível com o antigo design da asa dianteira. Então, eles fizeram algumas melhorias em termos de peso e aerodinâmica. Elas não são visíveis do lado de fora, mas são mudanças muito importantes".

No entanto, Schmidt enfatizou que a maior força da Red Bull é Max Verstappen: "Se você tem Max Verstappen, ele sempre deve ser levado em conta".

"Mesmo que seu carro seja um pouco mais lento que o de seus rivais, ele pode conseguir uma vitória. É por isso que ele será lembrado como um dos maiores pilotos da história. Ele provou isso novamente no ano passado".

