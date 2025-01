A preparação para a temporada de 2025 da Fórmula 1 está a todo vapor para a Ferrari, principalmente porque os italianos têm pouquíssimo tempo para ajudar Lewis Hamilton a se adaptar a nova equipe. Além de estarem focados em oferecer o máximo de tempo ao heptacampeão em pista com seus carros anteriores, a equipe também está voltada para os ajustes finos do próximo veículo.

Desde 2015, a equipe vem utilizando a abreviação SF, Scuderia Ferrari, para seus carros antes de incluir o modelo logo na sequência, apenas em 2022 foi escolhido um nome diferente, o F1-75, quando celebrou os 75 anos da empresa.

Em 2017, o SF70H comemorou o 70º aniversário da Ferrari e, portanto, precedeu o SF71H. Depois, em 2019, houve o SF90 e em 2020 o SF1000 para o ano em que a Scuderia participou no seu 1000º GP de F1.

Para o nome de seu novo F1, a Ferrari segue uma lógica usada regularmente desde a entrada na era turbo-híbrida e optou pelo nome SF-25.

O nome foi confirmado nas redes sociais do time que se prepara para mostrar a pintura do carro no dia 19 de fevereiro de 2025, um dia depois do evento oficial da F1 em Londres.

