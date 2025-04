Exclusivo F1: Domenicali esclarece planos para GP na África

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, explicou a posição atual da categoria sobre a realização de uma corrida na África, afirmando que os esforços para realizar um GP não estão suspensos, mas ainda faltam algumas garantias.

Os esforços para restaurar o lugar da F1 na África, para correr em todos os seis continentes pela primeira vez desde 1993, têm sido contínuos nos últimos dois anos. Ruanda manifestou seu interesse em sediar uma corrida nos arredores de sua capital, Kigali, perto do Aeroporto Internacional Bugesera, que está em construção. Além disso, o departamento governamental de cultura e esporte da África do Sul abriu uma licitação para promover um GP no país.

Acredita-se que as principais opções sejam um retorno a Kyalami, que sediou o GP da África do Sul de 1993 antes do hiato da África no calendário, e um circuito de rua ao redor do distrito de Green Point da Cidade do Cabo - usando elementos comuns da corrida de Fórmula E em 2023.

No entanto, entende-se que os planos estão em sua fase inicial. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Domenicali foi questionado se o desejo da F1 de realizar uma corrida na África estava em espera - um ponto de vista com o qual ele não necessariamente concordou.

"Essa não é a palavra certa", disse Domenicali. "Antes de dar esse passo, precisamos de garantias em três frentes: investimento que beneficie a comunidade além da presença da F1, infraestrutura (não apenas um circuito, mas hotéis, estradas, aeroportos) e uma base econômica que possa suportar o evento a longo prazo."

"Não estamos em compasso de espera. Estamos trabalhando para avaliar o que ainda falta antes de podermos dizer: 'Ok, vamos lá'. Mas ainda não chegamos lá."

Layout do GP da Cidade do Cabo Foto de: Tilke GmbH

Domenicali confirmou que, se um país africano sediasse um GP, ele ainda faria parte de um calendário de 24 corridas - o italiano afirmou que esse era o número máximo de corridas que ele estaria disposto a sancionar.

Uma opção para a F1 ter certeza de uma corrida no continente africano seria planejar e promover o próprio evento, como foi feito com o GP de Las Vegas.

Domenicali afirmou que, em uma medida do impacto econômico na área, o modelo promocional do próprio campeonato foi um sucesso. Ele acredita que há mais potencial no evento de Las Vegas, especialmente para garantir que a corrida recupere os investimentos já feitos nela - e mais oportunidades para encontrar maior crescimento nos EUA.

"Foi um grande sucesso. Mas, como em qualquer projeto novo, não se pode esperar recuperar o investimento imediatamente. Se julgarmos o evento em si, Las Vegas foi claramente uma vitória para a F1", disse Domenicali. "Além da exposição na mídia, ela nos ajudou a garantir acordos comerciais que seriam difíceis de conseguir de outra forma."

"Não vou negar que os custos para a comunidade local foram altos. A partir deste ano, o GP de Las Vegas está totalmente sob nossa administração central - a equipe organizacional agora se reporta diretamente a nós. Revisamos a estrutura para acelerar o ROI (Retorno sobre Investimento)", disse o empresário.

"Queremos mais envolvimento dos investidores locais. O impacto econômico do fim de semana em Las Vegas foi enorme por dois anos consecutivos - maior do que o Super Bowl. A comunidade local tem visto enormes benefícios financeiros. Precisamos continuar investindo e acreditando no projeto. Não vamos nos esquecer: embora tenhamos feito grandes avanços nos EUA, ainda há um enorme potencial de crescimento - precisamos continuar aumentando nossa visibilidade", finalizou.

