F1 - Piastri: Ar sujo não é um problema exclusivo da McLaren

O ponto fraco da McLaren está ficando para trás? Oscar Piastri venceu a corrida de Fórmula 1 no Bahrein com desenvoltura, entretanto, o australiano também controlou a ação a partir da pole position. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, por outro lado, não conseguiu avançar a partir de uma posição mais atrás e ficou preso atrás do Mercedes de George Russell - em uma pista que deveria ser da McLaren.

Norris e Piastri também não tiveram nenhuma chance contra Max Verstappen em Suzuka, apesar de terem ficado na cola dele durante toda a corrida. A questão é, portanto, se a McLaren tem mais problemas no trânsito do que a concorrência. Mas o australiano não se importa com isso: "Não necessariamente", diz ele.

"Acho que todo mundo tem problemas com isso e é semelhante para a maioria das equipes", diz o piloto da McLaren. "Vimos na China que a Ferrari foi muito rápida durante todo o fim de semana e também teve dificuldades para passar pelo ar sujo".

"Acho que é um problema que afeta toda a equipe. Portanto, não é algo específico para nós", diz ele, que não planeja testar essa teoria com muita frequência. "Mas é difícil para todos, quanto mais downforce os carros têm."

Para o próximo fim de semana na Arábia Saudita, Piastri gostaria de repetir o que aconteceu no Bahrein e liderar desde o início. Ele mesmo está ansioso pela corrida porque gosta da pista e não está muito preocupado, embora em Jeddah, como na China, o eixo dianteiro seja mais importante, o que poderia ajudar a competição.

A pista também tem um alto nível de aderência, o que ajudou a McLaren nos últimos anos e agora pode favorecer outras equipes, ele acredita. "Espero que seja bastante acirrado aqui. A pista tem velocidades de curva semelhantes às de Suzuka, então veremos se a Red Bull está de volta à briga ou se outra equipe vai nos desafiar."

"Mas espero que sejamos rápidos, mesmo que a concorrência possa nos aguardar", disse o piloto da McLaren.

