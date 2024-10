Faltando seis GPs de Fórmula 1 para o fim da temporada, a batalha pelo campeonato de pilotos está novamente emocionante. Max Verstappen parece ter uma confortável vantagem de 52 pontos sobre o segundo colocado, Lando Norris, mas, dada a atual performance de ambos os pilotos, não é inconcebível que essa diferença possa ser eliminada antes da última etapa.

Isso poderia ter sido feito antes, não fosse o fato de Norris ter perdido pontos algumas vezes em uma posição promissora. Na Hungria, por exemplo, o britânico teve de conceder a vitória para o companheiro de equipe Oscar Piastri, seguindo ordens da equipe, e foi o mesmo Piastri que ultrapassou o carro dele na primeira volta na Itália.

Para evitar esse tipo de situação, o chefe de equipe Andrea Stella anunciou que, a partir da corrida em Baku, Norris terá prioridade e Piastri terá que se afastar dele, se necessário. De acordo com o ex-chefe de equipe da Haas, Günther Steiner, isso é tarde demais.

"Não estou aqui para dar uma lição em Andrea Stella, mas eu teria feito isso [as ordens de equipe] antes", começa o italiano no podcast Beyond the Grid. "Eu vejo as coisas assim. Se você está lutando pelo campeonato, não importa para o campeonato de construtores quem chega em primeiro ou segundo lugar. Mas se você tem a chance de vencer no campeonato de construtores e de pilotos este ano, você tem que fazer isso, se quer saber".

Isso significa que o australiano terá de se contentar com o papel de segundo piloto nesta temporada. "Obviamente, você precisa conversar com Oscar para dizer a ele o que e por que pretende fazer isso. E Oscar ainda é jovem, esta é apenas sua segunda temporada. Sua hora vai chegar. Nós vamos apoiá-lo se você chegar a essa posição nos próximos anos'. E se ele não concordar mesmo assim, ele deve apenas ouvir por interesse da equipe", argumenta Steiner.

"Se um piloto, [nesse caso] Oscar, não está disposto a abrir mão de vitórias se isso significa que seu companheiro de equipe tem mais chances de vencer o campeonato de pilotos, acho que há centenas de pessoas insatisfeitas com você. Acho que você tem que levar isso em conta também".

