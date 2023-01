Carregar reprodutor de áudio

Como em todos os anos, enquanto as equipes trabalham na construção de seus novos carros de Fórmula 1, grande parte da atenção midiática se foca nas datas de apresentação dos monospostos, um dos momentos mais esperados pelos fãs, que obviamente desejam ver de perto os modelos que correrão pelo mundo.

Com o mês de fevereiro se aproximando e, junto com ele, os testes de pré-temporada, as equipes vão anunciando aos poucos as datas dos eventos de lançamento dos carros, e o Motorsport.com compilou todas as informações para você neste especial.

Data Equipe Motor Modelo Horário (Brasília) 31 de janeiro Haas (apenas pintura) VF-23 11h 3 de fevereiro Red Bull RB19 13h 6 de fevereiro Williams (apenas pintura) FW45 11h 7 de fevereiro Alfa Romeo C43 6h 11 de fevereiro AlphaTauri (apenas pintura) AT04 Sem confirmação 13 de fevereiro

Aston Martin AMR23 16h 13 de fevereiro McLaren MCL37 14h 14 de fevereiro

Ferrari Sin confirmar Sem confirmação 15 de fevereiro Mercedes W14 Sem confirmação 16 de fevereiro Alpine A523 Sem confirmação

Onde e quando será a apresentação do carro da Aston Martin para a F1 2023?

O time de Silverstone foi o primeiro a revelar a data de apresentação de seu carro para a temporada 2023 da F1. Será em 13 de fevereiro, através de um evento online que acontecerá na nova sede da Aston Martin. O carro se chamará AMR23, seguindo a mesma nomenclatura da temporada passada, enquanto a dupla de pilotos passa por uma mudança: Lance Stroll segue enquanto Fernando Alonso fará sua estreia, ocupando a vaga deixada pelo aposentado Sebastian Vettel. Onde e quando será a apresentação do carro da Ferrari para a F1 2023? A equipe de Maranello confirmou que revelará seu carro em 14 de fevereiro, no Dia dos Namorados na Europa. A apresentação acontecerá na sede da equipe italiana, com transmissão online. O projeto da Ferrari para 2023 tem o nome temporário de 675, mas o nome real do carro ainda não foi confirmado. Pelo terceiro ano consecutivo, Charles Leclerc e Carlos Sainz serão os pilotos que defenderão as cores vermelhas da equipe, a de maior sucesso da história da F1. Onde e quando será a apresentação do carro da AlphaTauri para a F1 2023? A AlphaTauri foi a terceira equipe a anunciar a data de apresentação do seu carro para 2023. O evento acontecerá em 11 de fevereiro e em alto estilo, em Nova York. O carro da equipe de Faenza, que será guiado por Yuki Tsunoda e Nyck de Vries, terá o nome de AT04, seguindo a série de denominações iniciada em 2020, quando o time foi renomeado. Onde e quando será a apresentação do carro da Alpine para a F1 2023? A Alpine, já sem Fernando Alonso, apresentará seu novo carro, o A523, no próximo dia 16 de fevereiro. O evento acontecerá em Londres e contará com a presença do veterano Esteban Ocon e do estreante Pierre Gasly. Até o momento, não há uma divulgação sobre o horário do evento ou se será transmitido online. Onde e quando será a apresentação do carro da McLaren para a F1 2023? A McLaren apresentará o MCL37 e a equipe renovada após a saída de Andreas Seidl em 13 de fevereiro, mesmo dia da Aston Martin. O time papaia manteve Lando Norris para 2023, enquanto Oscar Piastri fará sua estreia na F1 no lugar que era de Daniel Ricciardo, enquanto Andrea Stella assume o 'comando da nave'. Onde e quando será a apresentação do carro da Williams para a F1 2023? A Williams será uma das primeiras equipes a apresentar seu carro. O evento está marcado para 06 de fevereiro, às 17h, horário de Brasília, com transmissão pelo site oficial da equipe. Mas, diferentemente do esperado, deve ser divulgado apenas a pintura do FW45, enquanto o carro propriamente dito deve ver a luz do dia apenas na pré-temporada do Bahrein. A equipe manteve Alex Albon para 2023, enquanto Logan Sargeant fará sua estreia na F1, ocupando a vaga deixada por Nicholas Latifi. Onde e quando será a apresentação do carro da Mercedes para a F1 2023? A Mercedes confirmou que fará o lançamento de seu carro em 15 de fevereiro, em um evento realizado em Silverstone, com transmissão online para os fãs. O W14 será guiado por Lewis Hamilton e George Russell, dupla da equipe alemã pelo segundo ano consecutivo. A montadora alemã chega a 2023 buscando uma temporada sólida e que marque o reencontro com as vitórias constantes após um 2022 de altos e baixos. Onde e quando será a apresentação do carro da Red Bull para a F1 2023? Buscando manter o mesmo ritmo vitorioso da temporada passada, a Red Bull deve tomar a pole position entre as apresentações dos carros 2023, com um evento marcado para 03 de fevereiro em Nova York, mesma cidade em que sua irmã, a AlphaTauri, fará o seu lançamento dias depois. O modelo será o RB19. A equipe austríaca manteve sua dupla para esta temporada pelo terceiro ano consecutivo, com o bicampeão Max Verstappen correndo atrás de mais um título enquanto Sergio Pérez busca ser uma pedra no sapato do holandês.

Onde e quando será a apresentação do carro Alfa Romeo Sauber para F1 2023?

A Alfa Romeo será uma das primeiras equipas a revelar o seu carro para a nova temporada da Fórmula 1. O C43 será apresentado no sábado, dia 7 de fevereiro, às 6h.

O evento será realizado em Zurique, cidade onde a Sauber mantém sua sede.

Onde e quando será a apresentação da Haas?

A Haas foi a última equipe a revelar a data de apresentação de seu carro de 2023, mas também será a primeira. Aliás, são os únicos que se apresentam até ao final deste mês, e será na terça-feira, dia 31 de janeiro, enquanto as outras farão em fevereiro.

Mas a equipe admitiu que o que apresentará será apenas a pintura, e não o carro com o qual Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg competirão. E embora não veremos um design definitivo, será interessante ver as cores e logotipos que a equipe americana usa com seu novo patrocinador principal, a MoneyGram.

