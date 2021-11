Sergio Pérez se envolveu em uma confusão com Yuki Tsunoda no final do Q3, o que atrapalhou as aspirações do piloto a conseguir uma pole position na Fórmula 1 em casa.

‘Checo’ foi o piloto mais rápido na terceira sessão de treinos livres na manhã do sábado, com 0s193 de vantagem sobre Max Verstappen e mais de seis décimos sobre a Mercedes.

Mas a situação foi invertida quali, quando Pérez foi quarto e terminou a quatro décimos do pole, Valtteri Bottas.

Embora o incidente com Yuki Tsunoda tenha impedido o mexicano de melhorar sua marca, ele mesmo apontou que o comportamento do carro estava diferente porque eles montaram peças originalmente destinadas ao carro de Verstappen.

"O carro não era o mesmo da terceira sessão de treinos, depois de termos que trocar a asa traseira, mas fizemos alguns ajustes na sessão", disse Pérez à mídia.

"Max teve um problema com a asa dele no TL3 e eles me deram essa asa e, não sei, desde a primeira fase da classificação o carro nunca mais foi o mesmo."

Antes do início do Q1, imagens mostraram os mecânicos da Red Bull trabalhando na traseira dos dois RB16B. Mais tarde, uma fita foi vista cobrindo o final da asa traseira do líder do campeonato após os reparos.

A Red Bull disse durante a classificação que essas medidas foram tomadas como "precaução" e que as asas não apresentavam rachaduras, algo que já haviam sofrido no GP dos Estados Unidos há duas semanas.

Mas quando o Motorsport.com perguntou ao holandês sobre a situação na coletiva de imprensa, ele apontou o contrário.

"Elas quebraram após a terceira sessão, então tivemos que consertá-las e elas estavam praticamente novas para começar a qualificação", disse Verstappen, que largará em terceiro lugar.

F1 2021: Bottas REINA e é POLE no México! Verstappen é SÓ 3º e FICA P***. Hamilton É 2º e Pérez 4

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #143 – TELEMETRIA: O que Mercedes e Hamilton têm que fazer para vencer no México

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: