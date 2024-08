Alexander Albon e um representante da Williams foram convocados pelos comissários do GP da Holanda de Fórmula 1 após um relatório enviado pelo delegado técnico da FIA, Joe Bauer, detalhar uma irregularidade encontrada durante a inspeção do FW46 número 23.

"Após a sessão de classificação, as áreas aerodinâmicas e de carroceria foram verificadas no carro número 23", dizia o relatório. "Verificou-se que o assoalho estava fora do volume regulamentar mencionado no artigo 3.5.1 a) [do Regulamento Técnico]. Submeto este assunto à consideração dos examinadores."

Como a infração já havia sido estabelecida, a Williams precisava ser muito convincente diante dos comissário para escapar de qualquer penalidade. De fato, na maioria esmagadora dos casos (mais recentemente com George Russell em Spa), esse tipo de infração do Regulamento Técnico é punido com desqualificação.

Isso significaria que o tailandês, que inicialmente se classificou em oitavo lugar, poderia ser forçado a largar na parte de trás do grid, onde teria a companhia de seu companheiro de equipe Logan Sargeant, que não pôde participar da classificação após seu acidente no TL3.

Se isso se confirmar, ainda não se sabe como a Williams lidará com a situação, já que o americano bateu violentamente ao volante de um FW46 equipado com a maioria das atualizações recentes. No entanto, se o assoalho do carro de Albon também tiver que ser alterado por motivos legais, a equipe poderá se encontrar em dificuldades ou ser forçada a fazer modificações de última hora nessa parte para que ela seja legal.

