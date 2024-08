Lewis Hamilton e Sergio Pérez se envolveram em um incidente durante o Q1 da sessão classificatória de sábado em Zandvoort, para o GP da Holanda de Fórmula 1, quando o piloto da Mercedes estava em uma volta de retorno aos boxes e impediu o piloto da Red Bull, que estava em uma volta rápida, quando os dois se encontraram na curva 9 do circuito.

Pérez reagiu imediatamente pelo rádio: "Que diabos esse idiota está fazendo?" O britânico, por sua vez, disse à sua equipe que havia dado espaço suficiente para o piloto mexicano.

A situação foi levada em consideração pela Direção de Prova na ocasião e, mais tarde, foi anunciado que haveria uma investigação no final da sessão de classificação, razão pela qual tanto Pérez quanto Hamilton tiveram que comparecer perante os comissários e explicar o que havia acontecido.

Depois de ouvir os depoimentos dos dois pilotos e analisar as câmeras de bordo e os dados de telemetria dos carros, os comissários decidiram impor a Hamilton uma penalidade de três posições no grid para a corrida de domingo.

"O piloto do carro 44 (Hamilton), estando na volta de retorno aos boxes, foi informado pela equipe que o carro 11 estava se aproximando em uma volta rápida quando ele entrou na curva 8", escreveram os comissários em seu veredito.

"No entanto, quando o carro 11 chegou, o carro 44 já havia entrado na curva 9 e estava indo em direção à linha de corrida na saída da curva 9, obstruindo claramente o carro 11."

"Os comissários consideram que, embora tenha havido um aviso adequado da equipe e o piloto tenha tentado sair do caminho, ele poderia ter diminuído a velocidade para não obstruir o outro carro e, portanto, consideram que a obstrução foi desnecessária de acordo com os regulamentos. Portanto, uma penalidade de grid é aplicada de acordo com as decisões anteriores", conclui o comunicado.

Assim, o piloto da Mercedes, que só conseguiu terminar em 12º na classificação, largará em 15º no GP da Holanda.

