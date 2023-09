Prejudicado no GP de Singapura depois de sofrer toque do mexicano Sergio Pérez, da Red Bull, em Marina Bay, o anglo-tailandês Alexander Albon, da Williams, deixou a entender que 'Checo' prova que os pilotos não aprendem com as punições aplicadas na Fórmula 1. A crítica vem após o atual companheiro do holandês Max Verstappen voltar a atingir um concorrente, o dinamarquês da Haas Kevin Magnussen, no GP do Japão, disputado no último domingo em Suzuka.

Tanto na cidade-estado quanto no autódromo nipônico, Pérez foi punido pelos incidentes com Alex e Kevin, embora as penalidades não tenham afetado o resultado de Sergio em Singapura e no Japão.

Após criticar Checo em Marina Bay, Albon voltou a falar do competidor do México depois do incidente com Magnussen em Suzuka. "Na curva 11 (do Japão), ele fez a mesma manobra contra mim (de Singapura) novamente. Eu o evitei. E então ele fez o mesmo com Kevin", afirmou Albon.

Alex Albon, Williams Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Eu estava atrás dele, então tinha a melhor visão de todos", seguiu Alex, antes de dizer que as punições de cinco segundos que os pilotos recebem por tais manobras não são suficientes para impedir que os acidentes aconteçam.

"Claramente, isso não está ensinando nada aos pilotos, porque as penalidades não são suficientemente rigorosas. Quero dizer, são duas corridas seguidas...", completou Albon, fazendo menção implícita a Pérez.

Reportagem adicional de Adam Cooper

ANÁLISE: Os motivos pra McLaren SAIR DO FUNDÃO para o pelotão da frente na F1: Sidepod, asas e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate tensão interna na Mercedes e até quando Pérez 'sobrevive' na Red Bull Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music