Alexander Albon esteve no Brasil para promover um evento especial da Gulf Oil, uma das patrocinadoras da Williams na Fórmula 1 e conversou com exclusividade com o Motorsport.com sobre um dos assuntos mais quentes no país no momento: Gabriel Bortoleto na Sauber/Audi.

Atualmente, Albon é companheiro de equipe de Franco Colapinto, que vem impressionando com seus bons resultados no fim da temporada, quando passou a ocupar o assento que era de Logan Sargeant. Em apenas duas corridas, o argentino já conseguiu marcar quatro pontos.

No entanto, nada disso tira o brilho de Bortoleto e sua liderança na Fórmula 2 em ano de estreia. O brasileiro teve um início de temporada complicada, abandonando algumas etapas, mas conseguiu se recuperar bem e virou a nova joia do grid.

Atualmente, Gabriel está na disputa pela última vaga sem dono da F1, a da Sauber, comprada pela Audi. O brasileiro divide a lista com alguns outros nomes, como o de Valtteri Bottas, que também aparece como uma dos favoritos.

Ao ser questionado sobre as chances de Bortoleto fazer parte da lista de estreantes em 2025, Albon confessou que não sabe muito sobre as negociações e ainda levantou a possibilidade de Colapinto também entrar na disputa.

"Eu não sei, eu acho que é uma disputa acirrada. Não acho que há uma resposta óbvia. Acho que até o Franco estará nessa mistura".

Importante lembrar que o desempenho de Franco fez os olhos de James Vowles brilharem e o chefe da Williams quer que o argentino esteja no grid na próxima temporada. Porém, não há espaço na equipe de Grove, uma vez que eles já assinaram com Carlos Sainz para 2025.

"De tudo que eu vi, é algo que está acontecendo [negociações entre Bortoleto e Sauber] e tem uma boa chance, mas obviamente não sei muito. Acho que vocês sabem mais sobre as conversa no paddock".

"Eu acho que será uma grande adição, como podemos ver, os pilotos que vieram da F2, Kimi [Antonelli], Ollie [Bearman], Franco... Eles têm sido competitivos de maneira direta e eu não vejo por que outro piloto novato não seria rápido da mesma forma".

Bearman já está confirmado como novo competidor pela Haas em 2025, quando se tornará companheiro de equipe de Esteban Ocon, que deixa a Alpine. Antonelli, por sua vez, assume o assento de Lewis Hamilton na Mercedes.

