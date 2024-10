10 primeiras vitórias na F1 que escaparam por pouco; confira

Lando Norris está vivendo um período de vitórias na Fórmula 1, cotado como um dos principais candidatos ao título de pilotos de 2024, mas o 'azar' em não conquistar o lugar mais alto no pódio perdurou por muito tempo de sua carreira.

Um dos momentos mais marcantes dessas 'quase vitórias' do piloto da McLaren foi a corrida do GP da Rússia de 2021, quando sofreu com os pneus slicks na chuva. Norris não é o primeiro - e quase certamente não será o último - piloto de F1 a ver uma vitória inédita estar ao seu alcance, mas ser arrancada por detalhes.

Confira 10 corridas famosas que poderiam ter proporcionado a primeira vitória de alguns nomes marcantes da categoria!

Nigel Mansell - GP de Mônaco de 1984

Nigel Mansell, Lotus 95T Foto de: Motorsport Images

Em condições atrozes de chuva em Monte Carlo, o piloto da Lotus, Nigel Mansell, assumiu a liderança após ultrapassar Alain Prost, que era pole position, logo nos primeiros estágios, liderando a corrida pela primeira vez em sua carreira.

Sem mostrar sinais de intimidação pela chuva nas ruas estreitas e sinuosas, Mansell começou a trabalhar e ampliou sua vantagem em cerca de dois segundos por volta.

Mas tudo deu errado algumas voltas depois, quando Mansell perdeu o controle na subida da colina de St. Dévote.

Quando seu carro rodou, a asa traseira bateu nas barreiras e, com isso, suas esperanças de obter a primeira vitória na F1 se esvaíram como lágrimas na chuva.

Ayrton Senna - GP de Mônaco de 1984

O vencedor da corrida, Alain Prost, da McLaren, e Ayrton Senna, da Toleman, com seus troféus Foto de: Ercole Colombo

Naquela mesma tarde chuvosa, outro futuro campeão teve a chance de conquistar sua primeira vitória, quando Ayrton Senna fez uma grande corrida no final.

Depois de largar da 13ª posição no grid, Senna subiu na classificação e estava se aproximando rapidamente do líder da corrida, Prost, à medida que as condições climáticas pioravam.

O piloto francês, ciente da ameaça que estava sofrendo, gesticulou para os comissários de pista para que parassem a corrida, pois a bandeira vermelha lhe garantiria a vitória.

O delegado da pista, Jacky Ickx, concordou que o GP precisava ser interrompido e, embora Senna tivesse conseguido ultrapassar Prost, as regras determinavam que o resultado seria considerado a partir da volta anterior.

Isso significou que o 'Professor' levou metade dos pontos pela vitória, e Senna teve que aceitar o segundo lugar.

Damon Hill - GP da Alemanha de 1993

Damon Hill, Williams, GP da Alemanha de 1993

A primeira temporada de Damon Hill com a Williams começou com algumas boas colocações no pódio, mas a tão sonhada primeira vitória ficou fora de alcance por um tempo.

Em seu GP da Inglaterra, Hill chegou bem perto de atingir essa meta. Ele assumiu a liderança de Prost, o pole position, na largada e manteve a vantagem sobre o francês até a volta 41 de 59, quando seu motor estourou.

Duas semanas depois, em Hockenheim, Hill parecia ainda mais preparado para a vitória ao manter uma vantagem confortável sobre Prost na penúltima volta.

Mas, quando parecia estar caminhando para a vitória, o pneu traseiro esquerdo falhou e ele nem sequer voltou aos boxes para a troca.

Jean Alesi - GP da Itália de 1994

Jean Alesi, Ferrari, lidera o GP da Itália de 1994

Jean Alesi foi o queridinho dos torcedores da Ferrari no GP da Itália de 1994, quando conquistou sua primeira pole position.

Com uma chance de ouro de conquistar sua primeira vitória depois de tanta frustração na Scuderia, Alesi fez uma grande ultrapassagem na relargada (depois de um acidente na primeira curva envolvendo Johnny Herbert) para liderar seu companheiro de equipe, Gerhard Berger.

Alesi se distanciou constantemente na frente e, no momento de sua primeira parada, tinha 11 segundos de vantagem sobre Berger.

Mas tudo deu errado em um instante, pois, depois de colocar pneus novos e reabastecer, a caixa de câmbio do francês falhou quando ele tentava sair dos boxes. Sua corrida estava encerrada.

Jacques Villeneuve - GP da Austrália de 1996

Jacques Villeneuve, Williams FW18 Renault, Damon Hill, Williams FW18 Renault, Eddie Irvine, Ferrari F310 Foto de: Motorsport Images

Jacques Villeneuve chegou à F1 com a Williams em 1996 em meio a um grande entusiasmo, pois a Williams tinha grandes esperanças no atual campeão da Indy e das 500 Milhas de Indianapólis.

O franco-canadense não decepcionou ao conquistar a pole position para seu primeiro GP em Melbourne, ao lado do companheiro de equipe Damon Hill.

Na corrida (reiniciada após o espetacular acidente de Martin Brundle), a dupla da Williams lutou muito pela vitória.

Mas, apesar de uma excursão fora da pista na Curva 1, Villeneuve parecia levar a melhor sobre Hill, até que um vazamento de óleo se mostrou crucial, atrasando-o e deixando o caminho livre para Hill passar e negar ao seu companheiro de equipe o reconhecimento de uma vitória de estreia.

Mika Hakkinen - GP de Luxemburgo de 1997

A largada do GP de Luxemburgo de 1997

Mika Hakkinen havia provado a crescente competitividade da McLaren Mercedes com uma pole position bem avaliada em Nurburgring.

Foi sua primeira na F1, a primeira da McLaren desde Ayrton Senna no GP da Austrália de 1993 - e a primeira da Mercedes desde 1955.

O principal objetivo depois disso, porém, era a vitória, e Hakkinen se empenhou em alcançá-la: saindo da pole position de forma limpa e, na metade do percurso, liderando o companheiro de equipe David Coulthard por mais de 10 segundos.

Mas, apesar de parecer que as coisas estavam sob controle, momentos depois de Coulthard sofrer uma falha no motor, a unidade de potência de Hakkinen também falhou - e com ela todas as esperanças de vitória.

Juan Pablo Montoya - GP do Brasil de 2001

Michael Schumacher, Ferrari F2001, luta com Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW Foto de: Motorsport Images

Juan Pablo Montoya chegou à F1 vindo da Indy com a reputação de ser um piloto agressivo e empolgante.

E para os espectadores, havia esperanças de que o colombiano pudesse ser um desafiante ao reinado de Schumacher no esporte.

Em Interlagos, ele certamente provou que não era fácil, pois bateu de frente com seu rival da Ferrari depois de fazer uma manobra audaciosa na curva do S do Senna após o reinício do safety car.

Montoya, então, começou a construir uma liderança e tinha quase 30 segundos de vantagem na metade da corrida.

Mas na 39ª volta, depois de ultrapassar Jos Verstappen, Montoya voltou à frente do piloto da Arrows, que bateu na traseira da Williams e tirou os dois da corrida.

Kimi Raikkonen - GP da França de 2002

Kimi Raikkonen, McLaren Mercedes MP4/17, ultrapassa Michael Schumacher, Ferrari F2002 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Kimi Raikkonen provou ser uma sensação quando chegou à F1 em 2001, e não foi surpresa que a McLaren o contratasse para 2002.

Embora tenha conseguido terminar no pódio na primeira metade do ano, foi difícil obter uma série de resultados graças a vários problemas de confiabilidade.

Mas no GP da França, o finlandês teve tudo o que precisava para conquistar a primeira vitória. Em uma corrida que dependia da estratégia de pneus e combustível, Raikkonen passou para a frente e, a cinco voltas do final, parecia que tudo estava pronto para a primeira vitória.

Mas, sem ser visto por Kimi, o Toyota de Allan McNish sofreu uma falha de motor na entrada do hairpin, depositando o óleo de sua unidade de potência na reta.

Raikkonen passou em cima da poça e deslizou para fora, entregando a liderança a um Michael Schumacher que o perseguia e que abriu caminho na saída do hairpin.

Embora Raikkonen tenha se recuperado e terminado em segundo lugar, ele admitiu depois que essa foi a corrida mais decepcionante de sua vida.

Charles Leclerc - GP do Bahrein de 2019

Charles Leclerc, Ferrari, 3ª posição, no Parc Ferme Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Depois de uma impressionante temporada de estreia pela Sauber em 2018, esperava-se que a ida de Charles Leclerc para a Ferrari na temporada seguinte trouxesse bons resultados a longo prazo.

Mas poucos esperavam que as coisas tivessem um início tão forte quando, na segunda corrida da temporada, ele conquistou sua primeira pole position.

Embora tenha largado atrás na largada, o piloto monegasco logo se recuperou e assumiu a liderança do companheiro de equipe Sebastian Vettel na sexta volta.

Depois disso, Leclerc se concentrou e se distanciou bem na frente, deixando as Mercedes de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que o perseguiam, com pouca esperança de fechá-lo.

Isso foi até Leclerc ser atingido no final da corrida por um problema na unidade de potência, que cortou um de seus cilindros, e seu ritmo caiu.

Isso o deixou incapaz de impedir a ultrapassagem de Hamilton e Bottas no final da corrida, e ele voltou para casa em um decepcionante terceiro lugar.

George Russell - GP de Sakhir de 2020

George Russell, Mercedes F1 W11, nos boxes Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

Depois de uma convocação de última hora para substituir Lewis Hamilton, que estava com COVID-19, George Russell aproveitou sua grande oportunidade na Mercedes.

Depois de se classificar na primeira fila, Russell tomou a liderança do companheiro de equipe Valtteri Bottas na largada e parecia estar no caminho certo para uma vitória dominante.

Mas um safety car tardio, acionado pelo acidente de Jack Aitken com a Williams, virou a corrida de cabeça para baixo.

Quando Russell foi para os boxes em busca de pneus novos, uma parada desastrosa fez com que ele fosse enviado com um conjunto misto de pneus, o que levou a outra parada.

Depois de descer posições, Russell voltou a subir na classificação e parecia pronto para ainda desafiar Sergio Pérez pela liderança.

No entanto, um furo acabou com sua ambição e mais uma parada o tirou do lugar no pódio, antes de voltar para casa em nono.

O infortúnio de Russell foi benéfico para Pérez, já que o mexicano conquistou sua primeira vitória na F1.

Menção honrosa: Lando Norris - GP da Rússia de 2021

Como falamos no início, o caso da etapa de Sochi em 2021 foi 'peculiar'. Depois de largar na pole e perder a liderança por um breve período para Carlos Sainz, da Ferrari, Norris voltou à frente e parecia ter tudo sob controle durante a contagem regressiva das voltas.

Mas uma chuva no final da corrida virou a corrida de cabeça para baixo, e um erro ao ficar com os pneus slicks acabou custando caro.

A pista estava molhada demais para os pneus secos e, depois de uma volta muito lenta, Norris foi forçado a parar três voltas do final, o que o fez cair posições, terminando em sétimo lugar.



