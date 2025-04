Christian Horner comentou sobre o ritmo de Yuki Tsunoda após o GP do Japão de Fórmula 1. Apesar do fim de semana desafiador para o piloto japonês, o chefe de equipe espera que o ritmo venha "nas próximas corridas".

Tsunoda terminou em 12º lugar, depois de largar em 15º. Um erro no Q2 o colocou na parte de trás do pelotão para a corrida, na qual todos os pilotos tiveram dificuldades para ultrapassar. Apesar disso, ele conseguiu passar Liam Lawson, que o substituiu na Red Bull, e mais tarde ganhou uma posição sobre Pierre Gasly com uma manobra na hora certa.

"Acho que Yuki fez uma corrida sólida hoje e acho que 90% do grid terminou onde se classificou", disse Horner ao Channel 4 após a corrida. "Yuki ultrapassou um carro, nós ultrapassamos um carro e ele seguiu Alonso durante 90% da corrida. Ele aprendeu muito neste fim de semana, deu um ótimo feedback e acho que o ritmo virá com ele nas próximas corridas."

Christian Horner, Red Bull Racing, Helmut Marko, Red Bull Racing



Um fator que poderia ter afetado o desempenho de Tsunoda em manobras foi a configuração da asa traseira para alto downforce. Essa decisão, tomada devido à ameaça potencial de chuva, proporcionou mais arrasto nas retas.

"Eu sabia que seria difícil fazer ultrapassagens", disse Tsunoda após a corrida. "Eu esperava que, por exemplo, se a degradação dos pneus fosse enorme, poderia ser uma situação muito boa, mas a degradação era zero."

"Para ser sincero, depois do TL3 eu estava pensando em ir mais baixo, tão baixo quanto Max, mas já até o TL3 eu não tinha muito tempo por causa dos pneus, bandeiras vermelhas, o que quer que fosse. Além disso, estávamos mudando muitas configurações. E eu nunca tive um carro consistente."

"Pensei em manter o mesmo carro para a classificação e a corrida, porque havia a possibilidade de chuva. Eu só queria ter um carro consistente. Se eu tivesse exatamente a mesma corrida, seguiria um caminho diferente."

O conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, deu seu veredito sobre o desempenho de Tsunoda:"Foi bom. Foi apenas azar que no Q2 ele tenha cometido esse erro. Mas, fora isso, foi bom", admitiu.

