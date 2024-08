Fernando Alonso chegou à Aston Martin em 2023, quando substituiu Sebastian Vettel na equipe de Fórmula 1. Agora, o time deve receber Adrian Newey, engenheiro da Red Bull, que chega para tentar conquistar o sucesso com os britânicos.

Quando ingressou na equipe de Silverstone, o carro parecia ótimo e o piloto espanhol conquistou seis pódios nas oito primeiras corridas daquele ano. No entanto, o rendimento do time caiu bastante para 2024.

Atualmente, a Aston Martin está em quinto lugar na tabela de construtores, ficando 193 pontos atrás da Mercedes. Se vendo uma posição difícil, o time estaria em contato com Newey para tentar recuperar o sucesso.

É nessa linha que, segundo Jaime Alguersuari, ex-piloto da Toro Rosso, a contratação pode acabar mudando realmente todo o ritmo das Aston Marin em pista.

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Com a chegada de Newey à equipe, Fernando pode ser campeão mundial mais uma vez", defendeu Alguersuari.

"Acho que a notícia de que eles estão perto de contratar Newey pode ser a melhor notícia que Fernando recebeu nos últimos 10 anos de sua carreira".

É importante ressaltar que o site italiano Autosprint já confirmou que a assinatura do contrato já teria acontecido, mas a Aston Martin ou Newey ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto. O silêncio estaria sendo mantido por questões contratuais do engenheiro com a Red Bull.

"Newey é sem dúvida o melhor no que faz, e não há ninguém que entenda melhor as mudanças nas regras do que ele. É como se toda a F1 estivesse competindo contra Newey", ele disse.

