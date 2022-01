Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso defende que os fãs da Fórmula 1 é devem decidir se as corridas sprint serão realizadas, e não as equipes ou os pilotos. A categoria experimentou três edições do formato na temporada de 2021 e planeja aumentar esse número para ainda mais GPs em 2022.

O prova classificatória, destinada a melhorar o show do grid, tem sido objeto de debate desde sua estreia em Silverstone, e seu futuro permanece incerto. Zak Brown, CEO da McLaren, revelou recentemente que as escuderias não concordam com o dinheiro que devem decidir para compensar as despesas dela.

Se isso acabar impedindo o plano de ter corridas sprint em 2022, a F1 insistirá em 2023, quando uma 'supermaioria' não for mais necessária (28 de 30 votos a favor, que é o determinado para este ano).

Embora os pilotos estejam cientes de que há coisas a melhorar no formato apresentado em 2021, Alonso considera que, por se tratar de uma ideia criada para satisfazer os fãs, devem ser eles que decidem se fazem mais ou deixam de lado no futuro.

O espanhol foi destaque da primeira prova, na Grã-Bretanha, e conquistou duas posições em Monza. Tendo feito sua estreia em corridas tão curtas, Alonso ficou satisfeito com a forma como o modo inovou.

"Estou feliz porque mudou um pouco a rotina com a qual você está acostumado no fim de semana", disse o bicampeão em sessão aberta com a imprensa, a qual o Motorsport.com estava presente. "Isso cria um pouco mais de tensão com apenas um treino livre antes dos carros irem para o parque fechado. Está indo bem para nós, talvez seja por isso que eu tenha uma boa opinião sobre as corridas sprint."

"Acho que esse formato é feito para os torcedores, para melhorar o show e atrair novos e diferentes fãs para o esporte. Então acho que devemos perguntar a eles e ver o que pensam: 'Que tal o fim de semana? O que era bom, o que não era bom?' E se tivermos que mudar alguma coisa, eles devem decidir."

"Eu acho que, para as equipes, não foi melhor nem pior, apenas diferente. Nós nos preparamos para o fim de semana de outra maneira, mas no final é o mesmo para todos. Então, acho que temos que colocar os fãs em primeiro lugar. E eles têm que nos dizer o que não gostaram e tentar melhorar."

Se nos guiarmos pela Pesquisa Global de Fãs que a F1 e a Motorsport Network divulgaram no ano passado, descobrimos que os espectadores acham que as corridas sprint melhoraram apenas um pouco o espetáculo da categoria e que eles não querem que ela seja realizada em todos os GPs, como é padrão na Fórmula 2 e Fórmula 3.

