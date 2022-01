F1: Em preparação para 2022, Gasly testa com AlphaTauri em Ímola

Carregar reprodutor de áudio

Após algumas semanas de férias, os pilotos da Fórmula 1 já estão a mil com as preparações para a temporada 2022. E nesta terça-feira (25) foi a vez de Pierre Gasly tirar a poeira, guiando o AT01 da AlphaTauri no circuito de Ímola, na Itália.

O francês, que seguirá com a equipe irmã da Red Bull por mais um ano, está guiando o modelo de 2020, quando a então Toro Rosso trocou de nome para a versão atual. A escolha pelo Autódromo Enzo e Dino Ferrari se deu pela proximidade com a fábrica da equipe, em Faenza. No ano passado, seu companheiro, Yuki Tsunoda, teve um programa intenso de testes lá em preparação para sua estreia.

A organização de tal teste segue limitado pelo regulamento e não permite que Gasly trabalhe com os novos pneus de 18 polegadas neste ano, nem com o novo motor da Red Bull Powertrains, que assume a propriedade intelectual da Honda neste ano para se tornar a própria fornecedora de motores. Porém, ajuda o piloto a obter condicionamento, além de auxiliar engenheiros e mecânicos a retomar o ritmo dos finais de semana de corrida.

Gasly não será o único piloto da F1 a ir à pista nesta semana. Segundo a imprensa europeia, a AlphaTauri seguirá em Ímola até quinta-feira, com Tsunoda também assumindo o comando do AT01.

A partir desta terça (25), a Ferrari realiza um teste de quatro dias na pista de Fiorano. Enquanto o piloto de testes Robert Shwartzman guia o SF21, carro de 2021, hoje e na sexta, a dupla titular, Charles Leclerc e Carlos Sainz, assumem o comando na quarta e quinta, respectivamente.

Os primeiros testes oficiais da F1 2022 começam no próximo mês, entre 23 e 25 de fevereiro em Barcelona. Mas, antes disso, algumas equipes devem organizar dias de filmagens com os novos carros após os lançamentos.

