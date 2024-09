Leclerc analisa possibilidades em Le Mans e Indianápolis após F1

O calendário apertadíssimo e lotado de corridas da Fórmula 1 não permite que seus competidores tenham muito tempo para testar outros tipos de carro. Entretanto, muitos ampliam seus horizontes e planejam participar de outras categorias antes do fim de suas carreiras em pista, como é o caso de Charles Leclerc.

O piloto de Ferrari confessou que gostaria de testar o carro da equipe em Le Mans, categoria o qual o time é conhecido por seu sucesso com os hiper carros. Inclusive, o monegasco não é o único, já que Max Verstappen também já demonstrou interesse na corrida.

"Estou realmente interessado em correr em Le Mans um dia", disse em coletiva de imprensa segundo o RacingNews365.

Leclerc ainda confessou que nunca considerou de fato as 500 Milhas de Indianápolis, mas não descarta a possibilidade em algum momento.

"Indianápolis não é algo que eu esteja particularmente olhando. No entanto, talvez um dia. Mas Le Mans é definitivamente uma dessas corridas que eu gostaria de competir um dia. Não sei quando, mas espero que seja em breve".

Na temporada de 2024, Charles conquistou duas vitórias importantes para sua carreira - uma em Mônaco, seu país natal, e outra em Monza, a casa da Ferrari. Ao comentar o sentimento de conquista, o piloto defendeu que não consegue escolher qual foi melhor.

"[São] duas pistas muito diferentes, mas é bom vencer nessas duas pistas. Isso, com certeza, significa mais - Mônaco como monegasco e Monza como piloto da Ferrari".

"Ambas trouxeram um sentimento muito, muito especial e eu não gostaria de escolher entre eles, pois as duas são muito, muito especiais".

