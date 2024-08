EXCLUSIVO F1: Albon vê progresso a longo prazo da Williams

Alex Albon, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, está convencido de que a Williams está progredindo - mesmo que pareça que a equipe está regredindo na Fórmula 1.

Um carro muito pesado no início da temporada culminou em uma queda de performance que levou a equipe para o final do grid, uma eventualidade que veio depois que o diretor da equipe, James Vowles, supervisionou um aumento imediato nos resultados quando assumiu o cargo há cerca de 19 meses.

Mas Albon diz que não se pode dar muita importância aos resultados da Williams nesta temporada, pois a equipe está construindo as bases para ajudá-la a voltar à liderança.

"Obviamente, não estamos onde queremos estar", disse ele no GP da Hungria. "Na verdade, acho que isso também é uma prova para as outras equipes. Esse grupo do meio de campo deu um passo enorme".

"Demos um bom passo, mas em relação às outras equipes, talvez estejamos nos atrasando um pouco. Acho que a Haas tem sido o destaque do grupo. Mas, ao mesmo tempo, não é como se eu estivesse aqui com a cabeça nas mãos, sem entender onde está".

"Sinto que fizemos muitas mudanças na equipe, do ano passado para este ano, houve grandes mudanças no DNA do carro, mas também na estrutura da equipe". "Quando você coloca a equipe sob tanto trabalho e faz tantas mudanças, isso mostra as rachaduras. Tínhamos um carro com excesso de peso, e isso se tornou público agora", contou.

Alex Albon, Williams FW46, lidera Logan Sargeant, Williams FW46 Foto de: Mark Sutton

"É realmente uma pena que, no início do ano, não estivéssemos com o peso ideal, porque nosso carro deveria ter chegado aos pontos de forma consistente nas primeiras corridas e, depois, teríamos chegado ao ponto em que estamos agora".

"Há muitas hipóteses, mas estou feliz por estarmos estabelecendo as bases. Acho que, sem as mudanças que fizemos, eu nunca nos veria como uma equipe capaz de sair dessa batalha de retaguarda, e sinto que agora, pelo menos, temos as bases que podem nos elevar".

A fala de Albon é muito parecida com o que Vowles tem dito. Embora o escrutínio tenha mudado na direção do chefe da equipe, Albon diz que gostou de trabalhar com Vowles e aprecia sua honestidade.

Ele acrescentou: "Tenho participado muito do projeto. James me trouxe para ele. Ele é muito direto. Ele não diz que as coisas são melhores do que realmente são, e eu gosto disso.

"Sinto que sempre que algo não sai como planejado, ele me diz quais são as áreas em que a equipe precisa trabalhar. Ele me diz se há algo que eu possa fazer para ajudar". "Ele é o homem certo para o trabalho, acredito nele e sinto que temos as pessoas certas".

James Vowles, diretor da equipe, Williams Racing, Alex Albon, Williams Racing Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vowles apresentou seu plano para o futuro da Williams e deixou claro que não espera fazer muito progresso na pista até 2026 - e Albon acha que talvez não seja até 2027 que a equipe volte a disputar vitórias.

Ele disse: "Se eu estiver sendo totalmente honesto, não nos vejo em posição de lutar por vitórias e títulos por algum tempo, mas sim de dar passos em que começaremos a nos aproximar e a conseguir pódios e coisas do gênero".

"Acredito que 2026 seria difícil, mas vencer em 27 seria muito mais realista. Temos um grande investimento e estamos contratando de forma muito agressiva".

"Mas não precisamos de nenhum incentivo. Nos últimos dois anos, especialmente vendo o crescimento que tivemos - é claro que estamos passando por um momento mais difícil agora -, mas esse impulso e essa motivação na equipe, é realmente agradável fazer parte disso", conclui.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa declaração polêmica de Rossi sobre Márquez e Ducati

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!