O GP do Bahrein acontece neste fim de semana, o que significará o retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1, e o asturiano está totalmente motivado por sua primeira corrida na categoria desde 2018.

Ele, que fará 40 anos em 2021, falou à BBC em uma entrevista por videochamada e mais uma vez lembrou como é fácil gerar debate e atrair a atenção de todos.

Três outros campeões mundiais estarão com Alonso na pista, além de um piloto que todos consideram um campeão em potencial, Max Verstappen.

“Vai ser incrível, estou ansioso para começar. Existem alguns jovens talentosos que tiveram ótimas atuações nas categorias juniores, e depois seguem os campeões que já estavam lá há dois anos, Lewis (Hamilton), Sebastian (Vettel), Kimi (Raikkonen)..."

“Verstappen, embora faça parte da nova geração e seja um dos pilotos mais jovens, está competindo no mais alto nível há quatro ou cinco anos. Temos uma grid competitivo e será um desafio vencer todos na pista."

E aí, quando o entrevistador Ben Croucher lhe pergunta se ele se considera tão bom quanto aqueles pilotos, apesar dos dois anos de ausência, Alonso responde sem vacilar nem gesticular por trás da máscara: "Não, sou melhor."

Alonso retorna à F1 em 2021 para se adiantar na adaptação ao carro de 2022, quando a categoria lançará um novo regulamento. O piloto e a sua equipa sabem que não podem aspirar a grandes objetivos este ano, mas isso não o faz perder a motivação.

“Estou de volta à Fórmula 1 com o objetivo de ir bem, obviamente, e com o objetivo de poder vencer corridas, na esperança de lutar por campeonatos”, insistiu.

“Sabemos que este ano não será possível porque os regulamentos são um pouco diferentes, mas basicamente iguais aos dos anos anteriores, por isso não vejo nenhum milagre a acontecer. Mas em 2022 esperamos que as novas regras mudem um pouco a ordem do grid e queremos ser uma daquelas equipes que surpreende a todos e para isso temos que trabalhar muito este ano."

