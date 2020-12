Há cerca de dois anos, Fernando Alonso se despedia da Fórmula 1 no GP de Abu Dhabi de 2018, ao anunciar que sairia da McLaren, sua equipe na época. O que foi visto como uma aposentadoria se transformou em um retorno, pois ele está confirmado no grid de 2021 como piloto titular da Alpine, nova nomenclatura da Renault, escuderia onde se consagrou bicampeão mundial.

Como parte da celebração da passagem da equipe na F1, Alonso correu com seu R25 no circuito de Abu Dhabi, carro com que conquistou seu primeiro título, em 2005, e mostrou que os anos distantes da categoria não afetaram seu ritmo.

Com os pneus macios, o espanhol anotou tempos na região de 1m39s (veja abaixo), dois segundos mais lento que o último colocado na classificação do sábado, Nicholas Latifi, e na mesma faixa do tempo da pole de Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi de 2012.

Com voltas em alta velocidade chamando a atenção nas redes sociais, e todo o pitlane aparecendo em massa para ver sua participação completa no sábado, Alonso disse que a ágil e potente máquina V10 oferece um som e uma emoção que os carros atuais não conseguem igualar .

"É algo que estamos perdendo honestamente", disse Alonso após a apresentação. “Acho que não apenas os fãs, todos no paddock sentimos falta do som. Sentimos falta da Fórmula 1 pela qual nos apaixonamos quando éramos crianças e assistíamos televisão."

“Então, testemunhar este carro neste circuito foi muito especial para todos no paddock. Foi bom dizer oi a todos. E não foram apenas os mecânicos da Renault, todos estavam no pit lane. Eu acho que é um bom espírito quando você vê esse tipo de tecnologia e esse tipo de era, sabe. Isso nos uniu de uma forma."

Alonso acrescentou: "Estamos no mesmo tempo dos carros [atuais] em condições de corrida, o que é incrível. Então, você sabe, parece muito rápido. O som é fantástico e soa rápido.

"Ao volante, você sente as vibrações, os movimentos, sente tudo. É um carro muito leve. A sensação é incrível, ainda estou sorrindo. Estou com a máscara, mas estarei sorrindo até provavelmente 2021."

Embora algumas pessoas tenham ficado surpresas com a forma como Alonso acelerou tanto nas corridas de demonstração, o bicampeão mundial diz que não há como pegar leve.

"Honestamente, não posso ir devagar com este carro", disse ele. “Cada vez que estou neste cockpit e neste carro, com todas as memórias, torna-se natural conduzir rápido. Sentir a velocidade é incrível. Sei que é um carro antigo, mas é uma máquina perfeita para mim."

