F1: AlphaTauri faz testes com novo carro em Ímola

A equipe de Fórmula 1 AlphaTauri traz o AT02-Honda ao autódromo Enzo e Dino Ferrari para sua estreia na pista: Pierre Gasly e Yuki Tsunoda vão se revezar no comando do cockpit do monoposto de 2021 nos 100 km concedidos pela FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

A equipe secundária da Red Bull está nesta quarta-feira (24) em Ímola com o AT02, motor Honda, pronto para estrear na pista. O novo carro com curadoria de Jody Eggington vai realizar hoje os 100 km que estão autorizados pela FIA com a utilização de pneus “demo” Pirelli para os dias de filmagens.

A equipe de Faenza revezará os dois pilotos no comando do cockpit de 2021. Tsunoda realiza desde ontem um programa de testes intensivo que terminará amanhã com o Toro Rosso STR14, e então haverá a primeira saída de Gasly para a pista.

Em um dia de sol, Ímola recebe o shakedown de um carro muito esperado depois das boas atuações no último campeonato: destando a vitória de Gasly no GP da Itália e o quarto lugar de Daniil Kvyat no GP de Emilia Romagna.

O AT02 nada mais é do que uma evolução do monoposto do ano passado, com a evidência de um bico mais estreito e intervenções na suspensão dianteira. É bem provável que durante o dia de filmagens o carro já esteja rodando na versão que será colocada na pista nos testes agendados de 12 a 14 de março, no Bahrein.

Existe também muita expectativa na escuderia de Franz Tost no que tange o motor Honda RA621H que se diz ser muito bom: as melhorias introduzidas pelos engenheiros japoneses dizem respeito tanto ao turbo de 6 cilindros como ao sistema híbrido.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND define EQUIPE de jornalistas que estará em TODAS as corridas da F1

Podcast #090 – Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.