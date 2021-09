F1: AlphaTauri "nunca teve dúvidas" sobre renovação de Tsunoda

O chefe da AlphaTauri na Fórmula 1, Franz Tost, diz que nunca houve dúvidas de que Yuki Tsunoda renovaria com a equipe após a temporada de 2021. O novato chegou à F1 com grandes expectativas, mas passou por uma campanha irregular até agora, com vários abandonos na primeira metade do campeonato e ofuscado pelo companheiro de equipe Pierre Gasly.

A equipe italiana anunciou na semana passada que iria manter a dupla para 2022, e o piloto japonês admitiu que ficou surpreso com a prorrogação de seu contrato devido ao seu desempenho na pista até agora.

"Para ser honesto, meu início foi inconsistente", disse Tsunoda. "De minha parte, me surpreendi por ficar." No entanto, Tost insiste que a equipe irmã da Red Bull sempre esteve comprometida em dar ao piloto mais tempo para se desenvolver.

Questionado pelo Motorsport.com se alguma vez houve dúvidas de que Yuki conseguiria um novo contrato, ele disse: "Para mim, não, porque hoje em dia se você traz um novato para a Fórmula 1, deve dar-lhe tempo."

"A categoria é muito complexa e difícil. Até agora, ele fez um trabalho razoavelmente bom. Foi rápido, terminou na sexta posição em Budapeste e foi nono em sua primeira corrida, no Bahrein. Claro, teve alguns acidentes, mas eu sempre digo que fazem parte do processo de educação. Como alguém vai encontrar o limite se ele não tem permissão para bater?"

Embora Tost diga que espera que "o período de abandonos de Tsunoda tenha terminado agora", ele reconhece que as provas restantes da temporada também serão difíceis para ele.

"Estamos ansiosos para a segunda metade", comentou. "Embora não seja fácil, porque todos esses jovens pilotos não conhecem nem a América, nem o México, nem São Paulo e nem a Turquia. Já a Arábia Saudita ninguém correu ainda."

"Isso significa que temos muito trabalho pela frente para colocá-lo em bom nível, mas ao lado de Pierre Gasly, que é para mim um dos pilotos mais rápidos da Fórmula 1, ele pode aprender muito."

"Acho que ele vai fechar essa lacuna e estou ansioso pelo próximo ano, quando tivermos um carro novo e constante. Isso é importante para nós."

Tost também acredita que dar a Tsunoda um novo contrato relativamente cedo o ajudará a reconstruir sua confiança: "Claro, porque ele sabe que está com a equipe. Ele está melhorando seu desempenho, fazendo um bom trabalho e isso também vai melhorar sua autoestima."

"Acho que Yuki tem a natureza de se recuperar quanto mais voltas fizer e quanto melhor for", finalizou.

