"Estreando" na Fórmula 1 em 2021, a Alpine já conseguiu neste ano o que a Renault vinha batendo na trave em anos anteriores: vencer. Mas, mesmo com a melhora na performance, a equipe francesa calcula que ainda levará mais algum tempo antes que se coloque em condições de lutar por títulos, projetando uma nova fase a partir de 2024.

Assumindo as operações da Renault, a equipe de Enstone segue em busca de repetir sua melhor temporada desde o retorno como equipe de fábrica, em 2016, com o quarto lugar em 2018. No momento, o carro de Fernando Alonso e Esteban Ocon ocupa a quinta posição, com 104 pontos e uma vitória, de Ocon na Hungria.

No ano passado, a Renault disputou até o fim com McLaren e Racing Point pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, mas agora disputa com AlphaTauri e Aston Martin a quinta posição, enquanto McLaren e Ferrari deram um passo adiante.

Claro, a hierarquia pode ser virada de cabeça para baixo com a chegada do novo regulamento em 2022, algo que a equipe vem esperando há muito tempo, mas a Alpine muda o discurso e passa a afirmar que possui um objetivo de longo prazo.

"Temos um projeto de longo prazo. O objetivo é atingir um nível de competitividade que nos coloque com maior frequência no pódio em 2024", disse Laurent Rossi, CEO da Alpine, em entrevista ao site oficial da F1.

"A partir do quinto lugar de hoje, é possível traçar facilmente um plano de ação. Temos que melhorar um pouco a cada ano. É um projeto de 100 corridas, quatro anos, quatro temporadas".

"Em cada corrida, temos que melhorar. Pode ser progresso visível na pista ou que não seja visto, que esteja em pequenos detalhes. A ideia é não parar nunca e seguir na direção correta".

"No próximo ano, será cara ou coroa. Tudo que queremos é ter certeza de que temos um bom nível de desempenho no início, que não nos coloque muito longe da frente, e a partir daí continuaremos nosso crescimento".

Ao longo dos anos, a Renault / Alpine vem adiando seus planos, mantendo o objetivo de voltar a lutar por títulos. Primeiro era subir ao pódio em 2018, vencer em 2019 e lutar por títulos em 2020. Em 2020, Cyril Abiteboul, ex-chefe da Renault, reconheceu que não havia como manter o plano. Mesmo com os resultados que não correspondem à ambição inicial, o futuro não parece em questão.

"Não vamos sair. Estamos aqui para melhorar a cada ano", disse Rossi. "Estamos aqui com uma ambição. A Alpine faz parte de uma das maiores fabricantes do mundo. Em suma, a Alpine tem um compromisso de longo prazo".

