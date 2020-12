VÍDEO: Vettel encerra passagem pela Ferrari com música e cerveja

Sebastian Vettel nunca escondeu que era apaixonado pela Ferrari, nem mesmo quando ganhava tudo com a Red Bull, ele cresceu assistindo Schumacher vencer com a escuderia verrmelha. Realizou seu sonho no final de 2014 e, embora o caminho tenha muitos altos e baixos e o objetivo principal (vencer o mundial) não tenha sido alcançado, a paixão mudou, mas não desapareceu.

Isso foi demonstrado neste domingo quando, após cruzar a linha de chegada do GP de Abu Dhabi (longe dos pontos), sacou de seu macacão um papel que escondia uma bela letra baseada na mítica canção "Azzurro", de Adriano Celentano, com alguns parágrafos que ele mesmo escreveu e cantou no rádio para sua equipe.

Ouça a música de Vettel e depois a letra

"Vocês são do time vermelho, apaixonados, nunca se rendem. Minha parada está chegando, me encantou estar com vocês. Senti sua magia, um sentimento de glória. Rapazes, muito obrigado, os agradeço muito (initeligível), vou sentir muito sua falta, saúdo também todos que estão em Maranello. Merecem que os mencione aqui. Agora estou quase a me despedir e desejo a vocês, desejo o melhor. Desejo que sejam felizes, mas desejo mais que tenham saúde. Obrigado!"

Distribuição de cerveja aos membros da equipe

Outra cena que chamou a atenção no paddock foi o piloto com uma caixa de cerveja nas mãos distribuindo garrafas aos membros da Ferrari, confira o vídeo:

A Ferrari decidiu não renovar com Vettel para 2021 e o alemão acertou com a Racing Point, que se chamará Aston Martin na próxima temporada.

O tetracampeão deixa a equipe italiana como o terceiro piloto com mais vitórias na história da escuderia e o segundo com mais pódios (empatado com Barrichello). Sem uma rua com seu nome em Maranello porque não foi campeão, mas com um punhado de boas lembranças. E um amor intacto, que deu felicidade por alguns anos.

