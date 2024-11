A Alpine tomou a decisão de confiar nos motores da Mercedes e substituir os atuais da Renault a partir de 2026, uma decisão estratégica para uma equipe que tem problemas em sair do meio do pelotão da Fórmula 1.

Em uma entrevista ao podcast Beyond the Grid, o diretor da equipe, Oliver Oakes, explica os antecedentes dessa mudança e admite que ela foi emocional e nada fácil.

A decisão de colocar fim ao programa interno de motores em Viry-Chatillon foi acompanhada por greves e protestos por parte dos trabalhadores, que não concordavam com a ideia do alto escalão, principalmente por conta da história e tradição da fábrica em produção de motores.

No entanto, de acordo com Oakes, foi necessário abandonar o programa para se concentrar em outros pontos fortes no futuro.

"Os tempos estão mudando. Podemos ver com todos os tipos de equipes esportivas, em diferentes áreas, que não se pode descansar sobre os louros", enfatiza o britânico.

A Alpine "não está aqui para preencher posições no grid"

"A análise foi feita antes de eu começar e foi decidido em nível de diretoria que a escolha de se tornar uma equipe cliente era do melhor interesse da equipe. Sei que foi uma decisão difícil".

"Sei que há muita emoção envolvida", continua Oakes, "porque temos orgulho de ser uma equipe de trabalho e teremos mais um ano juntos no ano que vem. Mas também foi um grande sinal de onde queremos chegar".

Atualmente, a Alpine é a sexta colocada na tabela de construtores após um fim de semana feliz no GP de São Paulo, que lhe rendeu um pódio duplo. No entanto, os franceses tiveram uma temporada com muitos problemas e dificuldades em se manter na zona de pontuação.

Desta maneira, Oakes entende que o time não ficará satisfeito em apenas "preencher o grid" e tem a ambição de voltar a conquistar posições melhores nas classificações.

"Não estamos aqui apenas para brincar. Queremos chegar à frente. E eu simplesmente quero o melhor motor na traseira do carro. No final das contas, estamos aqui para correr. Quero estar na frente do grid, não atrás", diz Oakes, explicando a escolha da Mercedes.

Sem garantias, mas uma decisão pragmática

No entanto, o chefe da Alpine admite que não há garantias de que a Mercedes terá um início tão dominante novamente em 2026, quando novos regulamentos técnicos entrarem em vigor na F1, como foi o caso da estreia dos híbridos em 2014.

No entanto, a decisão foi pragmática, especialmente porque a Aston Martin está abrindo mão de seu lugar como cliente da Mercedes para entrar em uma parceria de trabalho com a Honda.

O chefe de equipe Oliver Oakes vê muitas vantagens na decisão em favor da Mercedes Foto: Motorsport Images

"Nada na vida é certo", diz Oakes. "Mas se você olhar para a história, verá que a Mercedes tem sido forte em todas as mudanças de regras".

"E, neste momento, uma equipe com um trem de força Mercedes na traseira está lutando pelo campeonato. Isso nos dá a confiança de que estamos certos com essa decisão".

Oakes: A Alpine pode finalmente provar seu valor

Oakes acrescenta que a mudança para o motor da Mercedes também oferece à Alpine a oportunidade de comparar os projetos de seus próprios veículos com os dos primeiros colocados na F1. Nos últimos anos, a equipe teve que trabalhar com motores menos potentes do que os da concorrência.

"A coisa mais importante sobre isso é que nos dá a oportunidade de nos avaliarmos".

"No momento, não estamos produzindo um chassi ou um motor perfeito, e somos muito honestos e humildes em relação a isso".

"Portanto, temos que nos olhar no espelho e trabalhar duro no chassi, o que é um desafio que devemos apreciar. Porque, do meu ponto de vista, é por isso que viemos trabalhar. Queremos provar que somos bons em nosso trabalho e que podemos construir um bom carro de corrida".

