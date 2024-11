F1: Após vitória esmagadora no Brasil, Verstappen respira aliviado

Max Verstappen respirou aliviado após sua espetacular vitória no GP de São Paulo. A corrida foi dominada pela chuva forte, que fez os comissários da Fórmula 1 mudarem toda a programação de sábado e domingo e marca a volta do tricampeão ao pódio.

O piloto estava sem uma vitória em corridas principais desde o GP da Espanha, há pouco mais de quatro meses. E, apesar de ter vencido a Sprint de Austin, nada melhor do que subir no pódio e ouvir o hino de seu país tocando ao fundo.

Neste domingo, o tricampeão mundial registrou 17 voltas mais rápidas depois de escalar o grid ao sair da 17ª posição. O piloto mal cometeu erros, apesar de todos os seus rivais terem escorregado ou terem tido problemas para se manterem no traçado.

Nas condições de muita chuva, Verstappen mostrou o que pode ser considerado um de seus melhores desempenhos em pista e deve colocá-lo na prateleira mais alta de talento.

Sua vitória, somada ao ponto extra por estabelecer a volta mais rápida, aumentou sua liderança sobre Lando Norris, que começou na pole, para 62 pontos. Verstappen pode conquistar seu quarto título consecutivo na próxima corrida, o GP de Las Vegas, já que a disputa pelo campeonato deste ano se dissipou na volta 43.

Ao ultrapassar Esteban Ocon para assumir a liderança, Norris saiu da pista na primeira curva. O piloto da McLaren perdeu posições antes de cruzar a linha em sexto lugar. O resultado praticamente elimina qualquer chance do britânico em chegar perto do título.

"Foi, claro, olhando agora, extremamente importante, porque de certa forma eu esperava perder pontos. A partir de agora, eu só quero corridas limpas até o final da temporada. Não estou pensando em garantir o campeonato em Vegas ou algo assim. Eu só quero corridas limpas", disse Verstappen.

"Isso era importante. Eu queria vencer um pouco mais cedo, mas tem sido difícil para nós. Sempre continuamos lutando".

"[Vencer é] Um grande impulso para a equipe porque, honestamente, tem sido difícil. Mas também é uma grande força da equipe manter a calma e apenas tentar trabalhar na performance e melhorar nossa situação. Estou confiante para as três últimas corridas, que podemos lutar novamente e, especialmente na corrida, seremos mais competitivos".

Verstappen admitiu que queria “destruir” o box da equipe após uma bandeira vermelha mal cronometrada na classificação, combinada com uma penalização de cinco posições por motor, significando que ele começaria a corrida em 17º.

"Minhas emoções mudaram de querer destruir o box para vencer a corrida. Tivemos um bom começo que ajudou. Fizemos uma boa primeira volta e, a partir daí, fomos passando alguns pilotos aqui e ali".

"Em um ponto, estava apenas em condições de bandeira vermelha. Precisávamos de uma bandeira vermelha. Era simplesmente impossível dirigir, mesmo com pneus extremos teria sido impossível. Quase parecia que eu estava dirigindo um barco ou um jet ski!"

VERSTAPPEN tem tarde ANTOLÓGICA e é quase TETRA; NORRIS DEFINHA; RICO PENTEADO e J. CAMPOS debatem

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen INJUSTIÇADO? Max tem DILEMA no Brasil, NORRIS e Ferrari PROMETEM, Pérez MAL e chuva em SP

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!