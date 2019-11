Hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton disse que Interlagos é um "clássico" e deveria ficar na categoria. Vencedor da temporada 2007 e mais velho do grid, Kimi Raikkonen defendeu a permanência do GP do Brasil no circuito. Os mais experientes da F1 não foram os únicos a elogiar a pista: Charles Leclerc e Valtteri Bottas colocaram-na entre suas 'favoritas'. E o Motorsport.com entrevistou outros pilotos sobre o autódromo neste fim de semana que contou com corrida histórica.

Em meio aos rumores - negados - sobre a ida do GP do Brasil para o Rio de Janeiro a partir de 2021, conversamos com várias estrelas da F1 para verificar se Interlagos desagrada os nomes da categoria. Muitos colocaram o circuito entre seus favoritos e Max Verstappen sugeriu dois GPs: um no Rio e outro em São Paulo. Outros foram mais 'políticos' e preferiram não ranquear a pista paulistana, apontando que é curta. Ainda assim, todos elogiaram.

Tetracampeão, Sebastian Vettel destaca atmosfera e fala de lembranças mistas

"Gosto daqui, é um bom lugar. As pessoas gostam muito de corrida aqui, o ambiente é muito bom. Nós também recebemos muito apoio por sermos da Ferrari, e a pista é incrível, mesmo sendo um pouco curta", comentou o piloto da Ferrari. O alemão também fez eco ao discurso de Hamilton, seu rival britânico da Mercedes, e sugeriu que a pista 'retorne às origens': "Talvez o ideal fosse voltar com algumas coisas do passado em termos de tamanho".

"Aqui também é uma pista em que tudo acontece por variados motivos, bem imprevisível. Venci aqui três vezes, mas também perdi um campeonato para o Jenson [Button, em 2009], então tenho boas e más lembranças", completou.

Companheiro monegasco de Vettel, Leclerc diz amar o circuito

"Está definitivamente no meu top-5. Eu realmente gosto de pistas curtas, o que me lembra um pouco meu início de carreira, então amo essa pista. É difícil dizer exatamente o que eu gosto nela, mas é como uma arena. É muito boa de guiar", elogiou o jovem de 22 anos.

Vice-campeão de 2019, Bottas vê GP em São Paulo como "único"

"Eu gosto da pista. Obviamente é curta, mas torna a disputa muito próxima na classificação e sempre rende boas corridas. Também acho que a torcida aqui torna o GP realmente único: é sempre um lugar em que se quer voltar a correr. É difícil dizer a posição exata na minha lista de preferência, mas definitivamente está no top-10. É divertida", analisou o finlandês, companheiro de Hamilton na Mercedes.

Pole em 2010, Nico Hulkenberg coloca Interlagos em seu top-5

"É uma volta bastante curta, sem muitas curvas, mas ainda assim a pista é muito legal. É no sentido anti-horário, o que já é muito diferente. Também é de alta velocidade e o relevo muda, então é interessante e emocionante, apesar de ter uma volta curta. Está no top-5 para mim", disse o piloto alemão, que está de saída da Renault e ainda não está garantido na F1 em 2020.

Único piloto da América Latina no grid, Sergio Pérez também põe pista entre favoritas

"Sim, é uma pista legal, mas muito pequena. Gostaria que fosse um pouco mais longa, com mais curvas, porque a volta é muito curta. Até houve um ano em que o Kimi tentou uma extensão...", disse o mexicano, relembrando erro de Raikkonen em tentativa de voltar ao traçado em 2012.

O piloto da Racing Point prosseguiu no elogio 'zoeiro': "Não conheço essa parte do circuito, mas ele é definitivamente muito agradável e as corridas tendem a ser muito boas. Os fãs são muito entusiasmados, então é um ótimo lugar. Está no top-5, top-10... Temos muitos bons circuitos".

Romain Grosjean crava Interlagos no 'pódio' ao lado de clássicos

Piloto francês da Haas, o 'dono' do carro #8 foi o mais elogioso ao 'templo do esporte a motor' no Brasil e o destacou em seu top-3: "Está entre os três primeiros. Eu amo. Suzuka, Spa-Francorchamps e Interlagos".

'Brasileiro' Daniil Kvyat diz que GP do Brasil é "corrida de casa"

Genro de Nelson Piquet, ex-piloto brasileiro tricampeão da F1, o russo da Toro Rosso pôs a etapa de São Paulo ao lado de suas outras corridas 'locais'. "Eu tenho muitas corridas 'em casa': Mônaco, Rússia, Itália, Japão... Todas são corridas especiais para mim".

Morador do Principado, Kvyat destacou o relevo do circuito paulistano: "Realmente gosto daqui, com as enormes subidas e decidas, que são impressionantes. É legal andar por algumas curvas, muito rápidas e divertidas. Gosto disso, mas não tenho escala para isso, não posso ranquear".

Pierre Gasly cita Ayrton Senna e história da etapa brasileiro

Também detentor de três títulos na categoria máxima do automobilismo mundial, Senna é outro ícone nacional 'relacionado' a um piloto da Toro Rosso quando o assunto é Interlagos: "Gosto muito daqui, talvez mais pela história e pela atmosfera, e um dos meus ídolos é daqui, Ayrton Senna".

"É sempre especial vir ao Brasil nesta pista, com todas as corridas que aconteceram aqui. A pista em si é bastante técnica. Talvez não seja a minha favorita, mas toda a atmosfera e a história daqui fazem com que ela seja única", completou o francês.

Experiente, Robert Kubica 'faz média' e coloca circuito paulistano em seu top-10

"Acho que é uma boa pista que teve boas corridas. Mas, como outros disseram, é curta, embora ainda desafiadora. Talvez seja por isso que gostamos, porque as pistas modernas às vezes são 'perfeitas demais' e aqui é bastante desafiador. No ranking? Politicamente, coloco entre as dez", afirmou o piloto polonês, que deixará a Williams ao fim de 2019 e não deve seguir na F1.

Brincalhão, Daniel Ricciardo compara Interlagos ao circuito de sua cidade

"Eu gosto. É muito parecido com a minha pista local em Perth [Barbagallo]. Eu gostaria que tivesse mais curvas. É um pouco curto, então a volta termina muito rapidamente. Eu adoraria uma extensão, mais algumas curvas o tornariam um pouco mais emocionante, tendo uma curva de alta velocidade de verdade. Eu acho que é isso que falta no circuito", ponderou o australiano da Renault, corroborando as sugestões de Hamilton e Vettel.

