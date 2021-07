A Red Bull segue com importantes inovações técnicas na Fórmula 1 que aumentam a competitividade do RB16B de Max Verstappen, com trabalho de desenvolvimento constante. A mudança da vez é aerodinâmica: um transportador de fluxo no assoalho.

A Mercedes trouxe um pacote substancial de novidades na tentativa de se aproximar da rival de Milton Keynes, que se tornou o carro de referência do paddock, mas a equipe austríaca nunca perde a oportunidade de fazer seu bólido progredir com evoluções que seguem um fluxo específico de desenvolvimento aerodinâmico.

Dan Fallows, enquanto esperava para ir para Aston Martin como diretor técnico, aprovou uma modificação importante, propondo um elemento aerodinâmico atraente que tomou o lugar dos desviadores de fluxo mais tradicionais.

Existem três "asas" que se originam como muitos sopradores com perfis horizontais de altura decrescente, vistos da borda de saída em direção à parte mais interna do fundo plano.

Em essência, a Red Bull criou um transportador de fluxo vistoso que serve para direcionar o ar para fora da roda traseira, a fim de melhorar a eficiência da parte inferior.

Até agora, todas as inovações introduzidas no RB16B deram um excelente feedback, tanto que Verstappen segue com o monoposto mais competitivo do momento.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: