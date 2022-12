Carregar reprodutor de áudio

Durante as férias da Fórmula 1, há o ritual dos anúncios que moldam o calendário até o primeiro GP do ano. E neste 'joguinho', foi a Aston Martin quem saiu na frente ao ser a primeira equipe a revelar a data de apresentação do seu próximo carro, o AMR23: será segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023.

A equipe fará a apresentação do seu “novíssimo campus de Silverstone”, como divulgado no comunicado de imprensa. Seguindo as lições aprendidas no primeiro ano da era das novas regras da F1, a Aston Martin sugeriu uma nova direção com seu carro de 2023.

O diretor técnico Dan Fallows revelou recentemente que o novo design será diferente do apresentado nesta temporada.

“Quero dizer, há um limite para o que podemos fazer com as regras atuais”, disse ele quando perguntado se parecerá visivelmente diferente. “Eu sei que os carros novos sempre têm que passar no teste dos meus filhos. Então, se eu os coloco na frente de meus filhos e eles dizem que parecem diferentes, então eles parecem diferentes.

“Eles sempre dizem que 'todos parecem iguais, papai!' Mas dentro do envelope das regras que temos, sim, existem diferenças significativas no AMR23.”

Na próxima temporada, a equipe liderada por Lawrence Stroll, vai contar com Fernando Alonso no time. O bicampeão mundial espanhol de 41 anos substitui outro campeão múltiplo, Sebastian Vettel, que se aposentou no final de 2022. O nativo de Oviedo se juntará a Lance Stroll, filho do proprietário e presente em Silverstone - estrutura baseada desde 2019, quando a equipe ainda se chamava Racing Point.

Depois de uma decepcionante primeira metade em 2022, a Aston Martin conseguiu uma certa recuperação no desempenho, a ponto de voltar à igualdade de pontos com a Alfa Romeo na classificação de construtores. A chegada de Alonso à equipe obviamente deve aumentar ainda mais as expectativas em torno dela, até porque o projeto pode ser um dos últimos de sua carreira.

A Aston lançou um grande plano de modernização e desenvolvimento das suas instalações e, embora alguns elementos não estejam disponíveis de imediato, como o túnel de vento que deverá estar operacional em 2024, alguns dos novos edifícios e ferramentas deverão entrar gradualmente em funcionamento já no próximo ano.

Veja teaser da série documental sobre Bernie Ecclestone

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: bi da Stock Car redefine tamanho de Barrichello? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music