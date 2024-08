As especulações na Fórmula 1 ficaram intensas durante as férias de verão, na esteira de uma mudança que a FIA fez nos regulamentos técnicos, proibindo os sistemas de freios assimétricos.

Após a mais recente reunião do Conselho Mundial de Esportes a Motor da FIA, que ratificou uma série de regras revisadas e futuras, uma cláusula adicional referente aos sistemas de freios deixou as orelhas em pé.

O artigo 11.1.2 do Regulamentos Técnicos da F1 trazia um novo texto que está em negrito abaixo:

"O sistema de freio deve ser projetado de modo que, em cada circuito, as forças aplicadas às pastilhas de freio tenham a mesma magnitude e atuem como pares opostos em um determinado disco de freio. Qualquer sistema ou mecanismo que possa produzir, sistemática ou intencionalmente, torques de frenagem assimétricos para um determinado eixo é proibido".

A natureza da mudança nos regulamentos técnicos no meio da temporada, algo que não é muito comum, alimentou uma onda de especulações de que a FIA estava respondendo a um dispositivo que uma ou mais equipes poderiam estar usando nesta temporada.

Houve até mesmo acusações contra a Red Bull de que sua queda de forma desde o GP de Miami estava ligada a um possível banimento de um sistema que ela poderia estar usando - com alguns até sugerindo que o abandono de Max Verstappen no GP da Austrália poderia estar ligada a isso.

No entanto, a realidade da situação é muito diferente, pois fontes de alto nível da FIA explicaram que a mudança não foi motivada por nada que as equipes estivessem fazendo no momento - foi mais uma questão de preparar os regulamentos para o futuro.

Um porta-voz da FIA disse ao Motorsport.com: "Não há nenhuma verdade de que alguma equipe estivesse usando esse sistema".

Então, o que estava acontecendo?

Em última análise, o ajuste altera muito pouco quando se trata da legalidade dos sistemas de freios assimétricos. As alterações feitas pela FIA no item 11.1.2 do regulamento técnico são complementares ao texto original, que implica apenas que as forças aplicadas às pastilhas de freio sejam iguais em ambos os lados da pinça.

O texto novo e adicional proíbe que o circuito de frenagem, seja dianteiro ou traseiro, seja capaz de produzir torques de frenagem assimétricos.

Portanto, ele proíbe o que seria mais comumente chamado de sistema de direção de freio, em que uma roda, geralmente a interna, é freada com mais inclinação do que a externa, a fim de ajudar a equilibrar e dirigir o carro.

No entanto, de acordo com fontes da FIA, o texto originalmente em vigor já era suficiente para tornar ilegal qualquer sistema de freio assimétrico.

Em vez disso, a verdadeira motivação para alterar as regras veio dos esforços para organizar os regulamentos para 2026 e deixar mais claro na próxima era de regras o que era e o que não era permitido.

Como parte das discussões em andamento para estruturar os regulamentos de 2026, foi adicionada a mesma redação que proíbe completamente os sistemas de freio assimétricos.

E, seguindo um pedido das equipes para garantir que ninguém tentasse explorar as menores áreas cinzentas antes disso, foi solicitado que a nova cláusula fosse adicionada aos regulamentos de 2024 e 2025.

História da McLaren

Os dispositivos de direção de freio não são uma novidade na F1. A McLaren tinha um sistema desse tipo em seus carros em 1997/98, conhecido como fiddle brake, que empregava um pedal de freio adicional no cockpit para aplicar força de frenagem em apenas um lado do carro.

Esse dispositivo, obviamente, ainda é proibido, tendo sido proibido por mudanças no regulamento na época e agora coberto pelo item 11.1.3.

As regras estabelecem: "Qualquer dispositivo motorizado, que não seja o sistema mencionado no Artigo 11.6, capaz de alterar a configuração ou afetar o desempenho de qualquer parte do sistema de freio é proibido."

Se tivesse havido algum comportamento incomum por parte de uma equipe ao utilizar um sistema de freios que fosse contra os regulamentos originais, a primeira ação não teria sido lançar uma mudança de regulamento no meio da temporada.

Em vez disso, a FIA provavelmente teria emitido uma Diretriz Técnica, que teria sido enviada a todas as equipes e alertado os rivais de que algo estava errado em outro lugar.

