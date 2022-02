F1: Vettel acredita que 2022 será "teste de fogo" para Aston Martin

Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel acredita que a temporada de 2022 da Fórmula 1 será o "teste de fogo" para ver quão boa é a Aston Martin. Falando no lançamento do AMR22 - carro da equipe para o próximo ano - nas instalações em Gaydon nesta quinta-feira (10), o tetracampeão disse que os fatores que atrapalharam a escuderia no último campeonato não importariam nesta temporada.

Em particular, ele sugeriu que a decisão de não atualizar o monoposto durante grande parte de 2021 justificava a falta de progresso ao longo do calendário.

"Nesta fase, todos esperam estar no topo", comentou Vettel. "Se você olhar para o pódio, ainda vai parecer o mesmo este ano, então só há espaço para um."

"Esperamos estar em melhor forma do que no ano passado. Temos a capacidade de desenvolver o carro este ano, não fizemos isso no passado por provavelmente mais de três quartos do campeonato. Então vai ser muito diferente."

"Obviamente, em 2021 sabíamos desde o início que seria uma temporada longa e difícil. Então, esperamos por um 2022 melhor."

Aston Martin Racing AMR22 Photo by: Aston Martin Racing

A Aston Martin passa por uma transformação dramática de staff sob o comando do proprietário Lawrence Stroll, e também teve uma mudança na administração durante as férias.

O ex-chefe da equipe, Otmar Szafnauer, deixou o cargo, e Mike Krack foi nomeado para seu lugar.

Questionado pelo Motorsport.com se havia o perigo de que a rápida expansão e as mudanças removessem os benefícios que a equipe tinha no passado de ser uma operação enxuta, Vettel disse: "Se você diz que o passado era assim, espero que o presente seja gordo e bonito".

“Acho que a verdade é que a equipe está crescendo, obviamente. Ter mudanças na gestão é sempre um desafio, e levará tempo para superar, mas espero que consigamos nos unir e, apesar de crescer em tamanho, nos tornarmos mais eficientes em nossos processos."

"Acho que este ano será um verdadeiro teste de fogo para nós. E veremos como somos bons. Porque, como eu disse no ano passado, não mostramos nada porque não nos concentramos em trazer atualizações, enquanto este ano é tudo sobre esse conjunto de regulamentos."

Apesar de expressar alguma tristeza com a saída de Szafnauer, Vettel disse que estava ansioso para trabalhar com Krack.

"Sempre gostei de Otmar e me dei bem com ele. Definitivamente, teve um papel muito central na equipe. Muitos caras o conheciam porque ele estava lá há muito tempo e com certeza é uma remodelação impactante.

"Mesmo assim, estou ansioso. Eu acho que Mike é ótimo, e quero trabalhar com ele novamente."

"Ele é altamente avaliado por todos que compartilharam o mesmo caminho. Então, 'vamos ver' seria a resposta honesta, porque já faz alguns anos, mas eu acho que ele é um grande cara e tem um ótimo espírito. Espero que seja uma forte adição à equipe."

