F1: Aston Martin nomeia Mike Krack como novo chefe de equipe

O ex-chefe de automobilismo da BMW, Mike Krack, foi anunciado como o novo chefe de equipe da Aston Martin na Fórmula 1, após a saída de Otmar Szafnauer no início deste mês.

Krack seguiu uma carreira semelhante à do chefe da McLaren, Andreas Seidl, tendo trabalhado com a BMW na F1 no início de sua carreira antes de ganhar experiência em outras categorias.

Ele ingressou na Sauber em 2001 e chegou ao cargo de engenheiro-chefe na era BMW, e assim passou algum tempo trabalhando com Sebastian Vettel.

Ele deixou a Sauber em 2009 e teve passagens pela F3 e DTM antes de se juntar à equipe Porsche no WEC como chefe de engenharia de pista em 2012, trabalhando ao lado de Seidl.

Ele retornou à BMW em um cargo de engenharia em 2014, chegando a chefe de engenharia de corrida e testes, operações e organização em 2018.

Krack trabalhará sob a direção do proprietário da equipe Lawrence Stroll e do CEO do Grupo Martin Whitmarsh, que foi nomeado para este cargo no final do ano passado.

Marcin Budkowski, cuja saída da Alpine foi anunciada ontem, já havia sido associado a um papel na Aston.

"A Aston Martin é uma das maiores marcas automotivas do mundo", disse Krack. "E ter sido convidado a desempenhar um papel de liderança na entrega do sucesso na pista que um nome tão ilustre merece é um desafio que pretendo abraçar com energia e entusiasmo.”

“Trabalho no automobilismo há mais de 20 anos e trabalhei na F1 com Vettel em 2006 e 2007, quando eu era engenheiro da BMW Sauber e ele era o piloto de testes da equipe.”

"Tenho muito respeito por sua velocidade e habilidade, e será fantástico me reunir com ele. Lance Stroll também é um piloto muito rápido e talentoso, com 100 GPs, e estou muito ansioso para trabalhar com ele.”

"A equipe de Silverstone sempre me impressionou. Está cheia de pessoas talentosas e pilotos reais. A cultura e os valores desses pilotos são o que é necessário para ter sucesso no automobilismo - eu sei disso e meus novos colegas da Aston Martin também sabem. Vamos trabalhar incrivelmente duro. Queremos vencer. Juntos, venceremos."

Whitmarsh disse: "Mike Krack é exatamente o tipo certo de chefe de equipe dinâmico e moderno que, trabalhando com nossos outros líderes seniores sob a direção geral de Lawrence e minha, bem como com nossa equipe cada vez maior de funcionários qualificados e comprometidos, fornecerá o sucesso no mundial de F1 que nós da Aston Martin estamos tão determinados a alcançar.”

“Tendo trabalhado em cargos de alto nível no automobilismo na BMW e na Porsche, apoiado por uma formação em engenharia na F1 com a Sauber, Mike possui uma mistura de experiência e conhecimento que o torna a escolha ideal para nós.”

"Ele trabalha bem com pilotos, tendo priorizado esse aspecto de seu papel na BMW nos últimos anos, e também com engenheiros, já que fala a língua deles."

Lawrence Stroll acrescentou: "Estamos contratando novas pessoas brilhantes toda semana. Nossa nova fábrica está indo muito bem. Temos uma lista fantástica de parceiros patrocinadores excelentes. Estamos prestes a embarcar no segundo ano de nosso plano de cinco, cujo objetivo é ganhar campeonatos mundiais de F1.

"Todos os ingredientes de que precisamos estão reunidos. Mike desempenhará um papel central e de liderança, reportando-se a Martin Whitmarsh e liderando nossas funções técnicas e operacionais, nosso objetivo coletivo é cumprir essas grandes ambições. Estamos a caminho."

A BMW agiu rapidamente para nomear o sucessor de Krack, nomeando Andreas Roos como seu novo chefe de programas de automobilismo, a partir de 1º de fevereiro.

Roos foi contratado pela Audi, que anteriormente era responsável por seus esforços no DTM antes de assumir o gerenciamento de projetos de sua divisão de automobilismo de fábrica, incluindo o próximo projeto LMDh e o programa Dakar.

