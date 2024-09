Adrian Newey ainda não foi confirmado oficialmente na Aston Martin, porém, ao que tudo indica, a equipe de Fórmula 1 já está movendo alguns pauzinhos para que isso aconteça nos próximos dias. O 'mago' da engenharia deixará a Red Bull ao fim da temporada de 2024.

Importante lembrar que o Motorsport.com adiantou que o anúncio da contratação de Newey deve acontecer antes do GP de Azerbaijão, que acontece no próximo fim de semana. Agora, a equipe deu mais uma dica de que isso pode estar acontecendo.

Os britânicos enviaram convites para uma coletiva de imprensa para diferentes veículos, solicitando sua presença no evento, que ainda não teve o assunto revelado. A data marcada é no dia 10 de setembro e acontecerá na sede da Aston Martin em Silverstone.

O comunicado não informa qual assunto será abordado durante o encontro, mas tais coletivas só são marcadas para tratar de assuntos de extrema importância.

Newey deixará a Red Bull ao fim da temporada de 2024 e precisará cumprir seis meses de licença antes de poder entrar no futuro projeto dos britânicos, que deve estar mais focado em 2026.

