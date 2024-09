Lando Norris não conseguiu se aproximar o suficiente para desafiar Oscar Piastri e terminou o GP da Itália em terceiro lugar, atrás de seu companheiro de equipe. Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1, comentou que as 'regras papaia' da McLaren pode prejudicar Piastri.

Norris começou a corrida em Monza na pole position e teve uma boa largada, mas foi ultrapassado por seu companheiro de equipe na primeira volta. Piastri lutou duro com seu companheiro de equipe na primeira volta, alegando que, se Norris tivesse freado um metro depois, eles teriam "colidido".

Após essa briga, a McLaren disse a Norris e Piastri que eles poderiam correr um contra o outro, mas que as "regras papaia" deveriam ser seguidas.

Ralf Schumacher, em entrevista à Sky Alemanha disse: "Oscar foi rápido e um pouco duro com Norris. Mas, caso contrário, ele provavelmente estaria respirando em seu pescoço durante toda a corrida".

"A grande questão é se os dois se pressionaram tanto que perderam a chance de fazer um único pit stop. Isso precisa ser esclarecido dentro da equipe".

Ralf Schumacher Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Ambos os pilotos da McLaren tiveram que fazer dois pit stops devido à alta degradação dos pneus, enquanto Charles Leclerc conquistou a vitória em Monza graças a uma estratégia de pit stop único.

Apesar da McLaren ter optado por não fazer uma ordem de equipe em Monza, o chefe de equipe Andrea Stella admite que pode ter que fazer isso no futuro.

"Ambos os pilotos poderiam matematicamente ser campeões, mas Lando está claramente em uma posição melhor", disse Stella.

"Estamos lutando com Max Verstappen, então acho que se quisermos ser campeões, definitivamente temos que escolher o piloto que está na melhor posição".

"Também acho que Lando é muito bom, como você sabe, em Zandvoort e aqui ele fez a pole position. Se as chances de Lando no campeonato aumentarem, precisamos preparar algumas coisas que possam ajudá-lo".

No entanto, Ralf diz que Piastri deve ser cuidadoso. "A McLaren tem que ser cuidadosa. Se eu fosse Stella, provavelmente passaria por um momento muito difícil".

"Se você diz a um piloto para se afastar, você pode quase destruir seu desempenho", conclui.

