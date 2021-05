F1: Baku tem interesse de receber corridas sprint no futuro

Baku demonstrou interesse em receber corridas sprint da Fórmula 1 em temporadas futuras, se o formato for expandido para mais eventos após 2021.

A F1 testará as corridas sprint de classificação em três etapas neste ano, contando com uma prova de 100 km no sábado para definir o grid de largada para o GP no domingo.

O novo formato de final de semana está marcado para estrear no GP da Inglaterra, em julho, dando continuação nas etapas da Itália e Brasil - sujeito a confirmação.

Se o formato for mantido após este ano e expandido para mais eventos, o promotor do GP do Azerbaijão disse que ficaria feliz em ter corridas sprint em Baku.

"Eu sei que alguns dos pilotos se opõem a isso, e eles acham que é muito arriscado", disse o diretor executivo do Circuito da Cidade de Baku, Arif Rahimov, quando questionado pelo Motorsport.com se gostaria de receber corridas sprint.

"Para ser honesto, acho que qualquer mudança seria bem-vinda e qualquer experimento seria bom."

“Estou meio do lado oposto, pensando que experimentar o [novo] formato de fim de semana de corrida é uma coisa boa no geral, apenas para misturar as coisas e torná-lo mais interessante para os espectadores, torná-lo um pouco mais inesperado."

"Eu realmente gostaria de algo assim, se me fosse oferecido, se tivéssemos a escolha de fazer de uma forma ou de outra."

"Eu acho que qualquer mudança seria ótima para a F1. Houve tantas especulações diferentes sobre ter o grid invertido como fazem na F2, e agora tem as corridas sprint de classificação. Sou bem-vindo a qualquer uma dessas mudanças."

Baku sediará seu quinto GP de F1 no próximo mês, retornando ao calendário depois de ser forçado a cancelar sua corrida de 2020 devido à pandemia do coronavírus.

O contrato para a corrida foi estendido por um ano até 2024, compensando a temporada perdida, mas Rahimov disse que ainda não é hora de discutir um acordo de longo prazo.

"Ainda não começamos a falar sobre os contratos de longo prazo", disse Rahimov.

“Eu acho que não é um segredo, que da maneira que a F1 está tentando fazer seus contratos agora, eles provavelmente serão contratos de três anos a partir de agora. Eu acho que eles estão tentando padronizar isso em diferentes circuitos."

“Esta era para ser a primeira corrida [do contrato de três anos]. Portanto, não, ainda não começamos a falar sobre a extensão. Ainda temos muito tempo para fazer isso e não deve ser um problema", concluiu.

