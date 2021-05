O início da temporada 2021 da Fórmula 1 não foi fácil para Daniel Ricciardo, depois de deixar a Renault para substituir Carlos Sainz na Mclaren, o australiano foi frequentemente superado pelo companheiro de equipe Lando Norris enquanto tentava ficar mais confortável no carro da equipe inglesa.

Mas no GP da Espanha do último fim de semana, Ricciardo afirmou que fez uma "mini descoberta" com o carro, que traduziu em um sétimo lugar na classificação e um sexto na corrida, duas posições à frente do jovem inglês.

Depois da corrida, o australiano disse que Barcelona foi "definitivamente um fim de semana mais encorajador", já que tinha conseguido dar "um pequeno passo à frente".

O chefe da equipe Andreas Seidl concordou com Riccardo, "foi bom ver que Daniel se sentiu muito mais confortável no carro". O chefe de quipe disse isso não apenas pelos resultados imediatos da equipe na luta pela terceira posição no Mundial de Construtores contra a Ferrari, mas também pelo desenvolvimento do carro a longo prazo.

Com Ricciardo cada vez mais confortável no carro, ele será capaz de desviar mais atenção para ajudar a McLaren com sua experiência de 10 anos na F1 enquanto a equipe se prepara para o novo regulamento em 2022.

"Com certeza, uma razão pela qual queríamos trazer Daniel, foi porque ele obviamente tem muita experiência e ele sabe o que precisa para desenvolver o carro mais rápido", disse Seidl.

"E, portanto, estou realmente ansioso para os finais de semana seguintes, com Daniel mais confortável com o carro, veremos o benefício real não apenas em termos de velocidade, mas também em termos de sua experiência nos ajudando a continuar desenvolvendo o carro mais pra frente junto com Lando.”

“Como chefe de equipe, o que eu preciso é simplesmente de dois pilotos que estão puxando um ao outro, que estão empurrando os outros carros na pista. Porque se você quiser ficar nessa luta no Mundial de Construtores, você precisa ter sempre dois carros na disputa, com os dois pilotos sempre em posições de marcar bons pontos para nós. "

Seidl espera que seja uma questão de tempo até que Ricciardo esteja 100% confortável no carro, mas elogiou o australiano por se manter calmo durante seu início complicado na equipe inglesa.

"Estou obviamente muito feliz como Daniel se intregou com nossa equipe", explicou Seidl.

“Acho que todos nós sabemos qual é a personalidade do Daniel, que pessoa ele é, então eu não diria que é uma surpresa como ele encarou essas primeiras corridas conosco.”

"Acho que também do lado da equipe todos que estiveram envolvidos neste processo de integração fizeram um ótimo trabalho para que todos ficassem calmos.”

“Ainda não chegamos onde queremos estar, onde Daniel quer estar, mas como já disse muitas vezes, estou 100% convencido de que é apenas uma questão de tempo e então veremos Daniel como estamos acostumados. "

