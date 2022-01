O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, disse que uma das questões que o novo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deve resolver são as novas regras do motor. A Fórmula 1 mudará para um pacote aerodinâmico completamente novo em 2022, mas o esporte também terá modificação importante em 2026, onde uma unidade de força diferente será introduzida.

Em consulta com os fabricantes, a federação determinou os primeiros detalhes do novo componente. O MGU-H sumirá e será usado um motor V6 de 1,6 litro, com a potência elétrica de até 350 kW. Além disso, como o teto de gastos para equipes, uma espécie de limite de orçamento para a área será aplicado às montadoras.

Ainda há muitos detalhes que precisam ser esclarecidos e estes serão, sem dúvida, fundamentais para o futuro do esporte. Binotto disse que o esclarecimento da F1 sobre os regulamentos da unidade é extremamente importante para Ben Sulayem.

"Já estou em contato com ele", disse o italiano para o site GPFans. "Mantinha conversas antes da eleição e sigo com as questões mais urgentes para a F1. Vejo a nova unidade de energia a ser usada em 2026 como uma delas."

"Estou muito satisfeito em cooperar com ele. Pessoalmente, eu faço parte do Conselho Mundial de Esportes Automobilísticos. Estou lá tanto como delegado da comissão da F1 quanto como membro da Ferrari."

As novas unidades de potência prometem ser mais atraentes para os fãs e destacar mais os talentos dos pilotos. Além disso, pode trazer novas fabricantes para a categoria, como a Porsche - que já teve sucesso e retornaria - e a Audi.

TELEMETRIA DE FÉRIAS (Parte 2): Rico Penteado aponta favoritos para 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #158 – TELEMETRIA DE FÉRIAS: Rico Penteado explica novo carro da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST: