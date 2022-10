Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari não vai apelar da penalidade de cinco segundos que Charles Leclerc recebeu, mas disse que ficou “muito surpresa e muito decepcionada” com a decisão que resolveu a corrida pelo título da Fórmula 1.

Max Verstappen conquistou seu segundo campeonato de pilotos de maneira bizarra no domingo no GP do Japão, só descobrindo no parque fechado, depois que os comissários deram a Leclerc uma penalidade por ganhar uma vantagem injusta em sua luta com Sergio Pérez na última volta.

Leclerc usou a área de escape para negociar a curva com o mexicano. Ele ficou à frente de Pérez quando cruzaram a linha, mas o incidente foi rapidamente investigado.

A decisão dos comissários de dar a Leclerc uma penalidade de 5 segundos deixou o monegasco em terceiro lugar e significou que Verstappen garantiu o campeonato, com todos os pontos sendo concedidos, apesar de a corrida mal completar 50% da distância de acordo com os regulamentos.

O chefe da Ferrari F1, Mattia Binotto, disse estar "muito surpreso e muito desapontado" com a decisão, observando que a FIA levou muito tempo para decidir sobre a sanção de Sergio Pérez por deixar uma diferença de mais de 10 carro atrás do safety car em Singapura, uma semana atrás.

“Sete dias depois de Singapura, onde eles levaram muitas voltas para decidir e depois da corrida, tivemos que ouvir os pilotos para tomar uma decisão simples e direta, hoje eles a tomaram em poucos segundos”, disse Binotto.

"[Estou] surpreso com comportamentos tão diferentes entre Singapura e aqui, depois de apenas alguns dias.

"A decisão de uma penalidade de cinco segundos foi certa ou errada? Em nossa opinião, ele honestamente não ganhou a vantagem. Ele estava à frente, ele ficou à frente, ele tem a diferença, ele manteve a mesma diferença. Então ainda discutível, mas foi assim que decidiram, que aceitaremos."

Binotto disse que a diferença no tempo da FIA foi "muito frustrante de se ver" no espaço de sete dias, principalmente porque não havia chance de falar com Leclerc no Japão antes de tomar a decisão.

"Se você for direto para a decisão como eles são óbvios, como deveriam ser, então cinco segundos de penalidade em Singapura deveriam ter sido dados imediatamente", disse Binotto.

"[Isso] nos daria a oportunidade de administrar a situação de maneira muito diferente, e poderia ter sido uma vitória em potencial.

"Então, estou frustrado e decepcionado com isso também."

Os comissários observaram em seu relatório que, embora Leclerc não tenha conquistado uma posição, ele "ainda foi considerado como tendo obtido uma vantagem duradoura".

"Esta determinação leva em consideração as numerosas reuniões de pilotos em que os diretores de corrida aconselharam que uma 'vantagem' seria considerada ganha se você sair da pista e retornar na mesma posição enquanto defende", disseram os comissários, citando precedentes com Zhou Guanyu na Arábia Saudita e Fernando Alonso em Miami.

