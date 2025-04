Jonathan Wheatley, ex-diretor esportivo da Red Bull e hoje chefe de equipe da Sauber, disse que achava que a escuderia austríaca havia cometido um erro ao não pedir a Max Verstappen que devolvesse sua posição após a largada no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Esse foi um momento decisivo no início da corrida em Jeddah, quando Oscar Piastri levou a melhor no apagar das luzes e forçou Verstappen a uma situação difícil na linha de frenagem na Curva 1, que acabou cortando a pista por fora e voltando para liderança.

No entanto, mais tarde, ele recebeu uma penalidade de tempo de cinco segundos por isso, o que significou que ele só conseguiu voltar atrás de Piastri após a troca de rodas e acabou terminando a corrida na segunda posição. O tetracampeão disse apenas algumas palavras após a parada e mais tarde "protestou" de forma semelhante.

E depois da corrida, o chefe da equipe, Christian Horner, tentou mostrar com provas fotográficas que Verstappen estava à frente no ponto de tangência e deveria ter recebido a posição na curva externa. De qualquer forma, a Red Bull não recorrerá da decisão e o resultado da corrida é definitivo.

Wheatley, que trabalha para a equipe há quase duas décadas e conhece muito bem as regras, desempenhou um papel fundamental em um incidente muito semelhante em 2021.

Verstappen estava então lutando contra Lewis Hamilton e atravessou o pitlane da combinação 1, 2 da mesma forma que fez no último domingo. No entanto, a Red Bull o instruiu a devolver sua posição, e o especialista deu a entender sutilmente que sua antiga equipe deveria ter feito o mesmo agora.

"Ah, eu sei o que eu estava pensando", disse Wheatley à mídia quando perguntado sobre sua opinião. "Bem, de minha parte, eu teria feito algo diferente, teria aconselhado algo diferente, porque provavelmente teria sido a melhor coisa".

"Não quero que ninguém fale sobre o que nós, como equipe, faríamos, e não quero falar sobre o que qualquer outra pessoa faria, mas acho que nossa equipe teria lidado com a situação de forma diferente".

"Foi um pouco o contrário do que aconteceu no ano passado no Texas entre Verstappen e Norris na Curva 12". Portanto, o novo chefe da Sauber certamente teria pedido a Verstappen que cedesse sua posição a Piastri, mas ainda não se sabe como seria a corrida nesse caso.

