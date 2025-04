O GP da Arábia Saudita não foi mais fácil para a Sauber, os pilotos, mais uma vez, terminaram fora da zona de pontuação - 18° e 15° para Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg, respectivamente. O alemão, é claro, ficou decepcionado com o resultado do fim de semana da Fórmula 1.

"Tivemos muito desgaste de pneus e pouca velocidade", explicou o piloto após a etapa.

Para Hulkenberg, a diferença entre a Sauber e seus rivais diretos ainda é "muito grande" e "claro que não ajuda começar de trás".

Teoricamente, essa poderia ter sido uma oportunidade para Hulkenberg e a Sauber: no primeiro stint, a equipe optou por pneus duros e queria estender essa seção da corrida o máximo possível, o que significa que eles poderiam ter se beneficiado de quaisquer incidentes - mas não chegou a isso.

"Acho que não houve sequer uma bandeira amarela além da primeira volta", diz Hulkenberg. "Portanto, foi bem tranquilo".

Além disso, o carro de corrida da Sauber "não estava bem equilibrado" do ponto de vista do piloto, com "muito desgaste dos pneus", explica Hulkenberg. "Isso dificultou as coisas. E quando você começa de trás, isso torna as coisas ainda mais complicadas".

Resultado: Hulkenberg ganhou apenas uma posição em relação à classificação e se beneficiou do abandono de Pierre Gasly e Yuki Tsunoda à sua frente.

Qual é a posição da Sauber agora na temporada de 2025 da F1

Já está "bem claro" que a Sauber "definitivamente ainda tem trabalho a fazer" para tornar o atual C45 mais rápido. "Mas muitas pessoas pensam assim", diz Hulkenberg. "Definitivamente, há muito o que analisar agora. É bom respirar fundo durante o intervalo e depois recomeçar em Miami".

A Sauber tentará alcançar o meio-campo da F1 com atualizações técnicas no fim de semana seguinte à corrida em Ímola? Hulkenberg é cético:

"Provavelmente serão necessárias mais algumas corridas" antes que a Sauber traga novas peças para a pista de corrida".

Não é de se admirar: a equipe da Suíça entrou na corrida de desenvolvimento em 2025 em um estágio decididamente precoce, usando as primeiras atualizações para o C45 já na abertura da temporada na Austrália e adicionando-as nas corridas seguintes - quando outras equipes ainda não tinham apresentado o primeiro estágio de desenvolvimento. No entanto, ao contrário de outras equipes, a Sauber só marcou pontos na primeira corrida da temporada até agora.

