Gabriel Bortoleto fez uma autoavaliação da performance durante a sexta-feira da Fórmula 1 no Bahrein, comentando que o carro da Sauber teve melhoras significativas. O brasileiro teve boas performances durante os treinos livres, terminando em 11º na primeira sessão e conquistando o 13º melhor tempo no TL2.

Para a F1TV, Bortoleto agradeceu pelo apoio e afirmou que está se esforçando muito para melhorar: "Muito obrigado a todos os brasileiros apoiando. Sei que não é fácil muitas vezes estar, infelizmente, lutando por posições ali atrás, mas a gente vai chegar lá, então espero o apoio de todos vocês. Eu estou aqui na batalha, trabalhando duro e vamos para cima".

Em outro momento, o brasileiro avaliou o desempenho na sexta-feira. "No geral, foi um dia positivo para nós", disse o piloto da Sauber. "O TL1 foi bastante desafiador com as altas temperaturas e a pista empoeirada, o que dificultou o equilíbrio em alguns momentos".

"A equipe fez um trabalho muito bom antes do TL2 e conseguimos fazer melhorias sólidas na configuração - um esforço pelo qual eu gostaria de agradecer a todos na garagem. O carro ficou muito mais consistente e fiquei feliz com o desempenho que conseguimos extrair".

Já sobre o sábado, ele espera que a performance melhorará ainda mais: "Olhando para o TL3, obviamente ainda há algum trabalho a ser feito durante a noite, mas sinto que estamos em uma posição decente. Vamos nos concentrar, continuar insistindo e tentar levar esse impulso adiante", conclui.

